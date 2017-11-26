Игрок «Нефтехимика» Авцин дисквалифицирован на 5 матчей КХЛ, Ип из «Куньлуня» — на 3

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Как отмечается в сообщении, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на основании представленных материалов наказал Авцина за оскорбление судей и неспортивное поведение, игрок также заплатит денежный штраф. В текущем сезоне форвард в 34 матчах набрал 12 очков (10 шайб + 2 передачи).

Нападающий китайского «Куньлуня» Брэндон Ип отстранен на три матча по итогам игры с ярославским «Локомотивом», которая прошла в пятницу в Шанхае и закончилась победой гостей — 4:1.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на Ипа наказание «большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении. — В связи с тем, что у Ипа это уже очередные «5+20» в сезоне, то на него накладывается дополнительная дисквалификация на две игры и индивидуальный штраф».