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10:10 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокский «Адмирал» попытается вновь обыграть ЦСКА

В случае победы «моряки» прервут четырёхматчевую серию поражений.

Хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока продолжает выездную серию игр. Очередным соперником «моряков» станет столичный ЦСКА, который в сентябре этого года уступил приморским игрокам на их территории. Нынешняя встреча пройдёт в ледовом дворце ЦСКА и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Столичная команда не знает поражений уже четыре матча подряд. После проигрыша астанинскому «Барысу» ЦСКА уверенно обыграл уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и ХК «Сочи». Только во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» москвичам пришлось попотеть и выцарапывать победу в серии буллитов. Сейчас в копилке ЦСКА 72 очка. С этим запасом подопечные Игоря Никитина занимают вторую строчку в турнирной таблице Континентальной хоккейной лине в Западной конференции.

У «Адмирала» дела обстоят хуже. В последних пяти играх «моряки» праздновали победу всего однажды, когда на своём льду обыграли ярославский «Локомотив». Выезд начался для приморских хоккеистов с проигрыша финскому «Йокериту». Сейчас в активе команды Фредрика Стиллмана 36 очков и 12-я строчка в турнирной таблице конференции «Восток».

Чтобы исправить положение, клуб продолжает селекционную работу: «моряки» подписали контракт с экс-защитником «Торпедо» Ренатом Мамашевым, забрали из «Барыса» форварда Мартин Сен-Пьер. Присоединится к команде и защитник Андрей Конев, который отбывал дисквалификацию за допинг. С «Адмиралом» он заключил пробное соглашение.

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