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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» проиграл «Словану» в Братиславе

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:5.

В первом периоде Зак Бойчак вывел хозяев вперёд, но во втором игровом отрезке Алексей Бывальцев восстановил равенство, реализовав большинство. Тут же «Амур» пропустил от Михала Серсена, а затем Лукаш Кашпар сделал счёт 3:1. В заключительной трети заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей и Зак Бойчак, оформивший дубль, а окончательный результат установил Александр Фролов.

Слован 5:2
(1:0, 2:1, 2:1)
Амур
25.11.2017, 19:30 Зрители: 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Андрей Мартемьянов
Вратари
Якуб Штепанек Юха Метсола 45:20 (Е. Аликин 45:20)
1-й период
Денис Кузьмин 03:22
07:37 Зак Бойчак (Н. Эберт, К. Геноуэй)
13:01 Михал Серсен
16:02
Александр I Пикар 19:52
2-й период
26:21 Патрик Бачик
Алексей Бывальцев (Ян Коларж) 27:03
27:19 Михал Серсен (Л. Кашпар)
28:04
Денис Кузьмин 29:30
33:50 Лукаш Кашпар (М. Ржепик, М. Вьеденски)
34:27 Симон Депре
35:02 Михал Серсен
3-й период
Ян I Коларж 43:30
44:09 Колби Геноуэй (З. Бойчак, М. Серсен)
Олег Ли 44:45
45:20 Зак Бойчак (Н. Эберт, М. Серсен)
45:42 Павол Скалицки
Виталий Атюшов 47:28
54:34 Ник Эберт
56:30 Лукаш Кашпар
Александр Фролов (Я. Хабаров, Б. Потехин) 57:52
Статистика
16 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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