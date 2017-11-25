«Амур» проиграл «Словану» в Братиславе

В первом периоде Зак Бойчак вывел хозяев вперёд, но во втором игровом отрезке Алексей Бывальцев восстановил равенство, реализовав большинство. Тут же «Амур» пропустил от Михала Серсена, а затем Лукаш Кашпар сделал счёт 3:1. В заключительной трети заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей и Зак Бойчак, оформивший дубль, а окончательный результат установил Александр Фролов.