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«Амур» проиграл «Словану» в Братиславе
«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».
«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».
Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:5.
В первом периоде Зак Бойчак вывел хозяев вперёд, но во втором игровом отрезке Алексей Бывальцев восстановил равенство, реализовав большинство. Тут же «Амур» пропустил от Михала Серсена, а затем Лукаш Кашпар сделал счёт 3:1. В заключительной трети заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей и Зак Бойчак, оформивший дубль, а окончательный результат установил Александр Фролов.
|Эдуард Занковец
|Андрей Мартемьянов
|Якуб Штепанек
|Юха Метсола 45:20 (Е. Аликин 45:20)
|1-й период
|Денис Кузьмин
|03:22
|07:37
|Зак Бойчак (Н. Эберт, К. Геноуэй)
|13:01
|Михал Серсен
|16:02
|Александр I Пикар
|19:52
|2-й период
|26:21
|Патрик Бачик
|Алексей Бывальцев (Ян Коларж)
|27:03
|27:19
|Михал Серсен (Л. Кашпар)
|28:04
|Денис Кузьмин
|29:30
|33:50
|Лукаш Кашпар (М. Ржепик, М. Вьеденски)
|34:27
|Симон Депре
|35:02
|Михал Серсен
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:30
|44:09
|Колби Геноуэй (З. Бойчак, М. Серсен)
|Олег Ли
|44:45
|45:20
|Зак Бойчак (Н. Эберт, М. Серсен)
|45:42
|Павол Скалицки
|Виталий Атюшов
|47:28
|54:34
|Ник Эберт
|56:30
|Лукаш Кашпар
|Александр Фролов (Я. Хабаров, Б. Потехин)
|57:52
|16
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)