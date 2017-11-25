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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Ак Барса» и прокомментировал информацию о конфликте между Сен-Пьером и Веем

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Счет мог быть и в нашу пользу. Тяжело побеждать, когда наши нападающие забивают «ноль». Пять на три нужно было более эффективно использовать, на пятачке нужно было лучше сыграть.

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— Говорят, что Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с Веем. Насколько это достоверная информация?
— Это дезинформация. Это был его выбор, он решил продолжить карьеру в «Адмирале». Вот и все.

— Вы согласны с тем, что незасчитанная шайба сыграла ключевую роль?
— Нет. Нужно просто настойчивее быть. Моменты-то были, нужно было забивать.

Добавим, что для «Барыса» это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как «Ак Барс» упрочил лидерство, набрав 66 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 ноября также на выезде против лидера «Запада» — питерского СКА (93).

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