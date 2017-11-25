«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче с отмененной шайбой и потерпел четвертое поражение кряду

Встреча команд, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Основные события игры развернулись во втором периоде, так как в первом командам отличиться не удалось.

В середине второй 20-минутке Линдену Вею удалось забросить шайбу в ворота «Ак Барса», однако после видеопросмотра судьи гол не засчитали. Причем у форварда «Барыса» это вторая отмененная шайба во второй игре подряд. Также астанинскому клуб не удалось реализовать численное преимущество при игре «5 на 3».

Развязка наступила за 45 секунд до перерыва, когда Роб Клинкхаммер забил гол в раздевалку, выведя «Ак Барс» вперед. Для канадского форварда эта шайба стала первой в 25 играх за казанскую команду.

В концовке заключительного периода хозяевам удалось развить успех. На 57-й минуте отличился Антон Глинкин, установив тем самым окончательный счет.

Для «Барыса» это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как «Ак Барс» упрочил лидерство, набрав 66 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 ноября также на выезде против лидера «Запада» — питерского СКА (93).