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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче с отмененной шайбой и потерпел четвертое поражение кряду

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Основные события игры развернулись во втором периоде, так как в первом командам отличиться не удалось.

В середине второй 20-минутке Линдену Вею удалось забросить шайбу в ворота «Ак Барса», однако после видеопросмотра судьи гол не засчитали. Причем у форварда «Барыса» это вторая отмененная шайба во второй игре подряд. Также астанинскому клуб не удалось реализовать численное преимущество при игре «5 на 3».

Развязка наступила за 45 секунд до перерыва, когда Роб Клинкхаммер забил гол в раздевалку, выведя «Ак Барс» вперед. Для канадского форварда эта шайба стала первой в 25 играх за казанскую команду.

В концовке заключительного периода хозяевам удалось развить успех. На 57-й минуте отличился Антон Глинкин, установив тем самым окончательный счет.

Для «Барыса» это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как «Ак Барс» упрочил лидерство, набрав 66 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 ноября также на выезде против лидера «Запада» — питерского СКА (93).

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Ак Барс 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
Барыс
25.11.2017, 17:00 Зрители: 8307 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Евгений Корешков
Вратари
Эмиль Гарипов Хенрик Карлссон
1-й период
Артем Лихотников 06:07
10:34 Иржи Секач
Линден Вей 19:30
2-й период
22:37 Антон Ландер
32:13 Василий Токранов
33:28 Антон Ландер
39:16 Роб Клинкхаммер (Я. Косов, А. Яруллин)
3-й период
41:34 Роб Клинкхаммер
Даррен Дитц 43:26
57:19 Антон Глинкин (А. Яруллин, Д. Обухов)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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