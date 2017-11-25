Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ
Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл.
Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл.
Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за свой экватор, а мы
Для начала напомним, что по итогам прошлого сезона квартет аутсайдеров выглядел следующим образом: «Кузня», «Лада», «Югра» и «Амур». Клуб из Новокузнецка без предупреждения выставили на мороз, а тольяттинцы,
Так как спортивный результат имеет наибольший «вес» в рейтинге КХЛ, обезопасить себя может не только «Амур», но и балансирующая на грани западной восьмёрки «Северсталь». У череповецкого клуба не всё в порядке с посещаемостью (3 337 человек по итогам половины чемпионата), зато на ура работает маркетинг. В общем, можно сказать, что в Хабаровском крае и Вологодской области наиболее правильно отреагировали на сигнал от лиги. Ни по результатам, ни по околохоккею, они не заслуживают изгнания.
По прошествии половины чемпионата никто уже не упоминает «Нефтехимик» и «рейтинг КХЛ» в одном предложении. И дело вовсе не в пресловутом «волчьем» ребрендинге — крутом по задумке, но неважном по исполнению. Сами за себя говорят результаты команды Андрея Назарова, которая с зарплатным бюджетом около 400 млн рублей замахивается на лидерство в конференции. Приятно удивляет и другой аутсайдер рейтинга «Спартак». Впрочем, москвичи со своей современной ареной, приличной посещаемостью (6 269 человек) и потенциалом московского рынка в любом случае должны спасть спокойно.
Пока не видно ровным счётом ни одной причины, по которой Ханты-Мансийск должен остаться на карте КХЛ.
Под удар могли бы попасть «Адмирал» и «Куньлунь». Оба клуба рискуют не попасть в
Несколько шатко кажутся позиции «Слована», но куда реальнее выглядит исключение «Лады». Кошмарный старт тольяттинцев отбросил их на дно Восточной конференции. Команда Артиса Аболса ещё не лишилась теоретических шансов на
«Югра»
Какой клуб практически приговорён, так это «Югра». Команда из города с населением 60 000 человек в принципе не должна играть в лиге масштаба КХЛ. У
Объединится ли «Витязь» с московским «Динамо» или, скажем, вернётся в Высшую лигу, где уже выступал в 00-х, вопрос второстепенный.
Как мы уже упоминали, по сравнению с прошлым сезоном «Югра» улучшила посещаемость. Немного, на 400 человек. Тем не менее, по столь важному показателю северяне остаются предпоследней командой в лиге. В том году они уступали только «Кузне», теперь — «Куньлуню». Предпоследнее место «мамонты» занимают и в турнирной таблице. Анатолий Емелин добавил команде организованности, но глобально ничего не исправил.
«Витязь»
Подольская команда — одно из главных разочарований этого чемпионата. После попадания в
Без хоккейных подвигов «Витязю» сложно застолбить за собой место в лиге. Ещё в те времена, когда идея рейтинга только витала в воздухе, хоккейные люди задавались вопросом, так ли нужен КХЛ этот подмосковный клуб. И не так уж важно, дерутся «витязи» или играют в хоккей. Беда подольчан в регионе, который они представляют. В столице и без того есть три клуба, а стать любимой командой всего Подмосковья «Витязю» так и не удалось. Посещаемость — тоже не козырь подольчан, они занимают лишь 22-е место в лиге. По сравнению с прошлым сезоном интерес к команде Белова даже немного снизился. Объединится ли «Витязь» с московским «Динамо» или, скажем, вернётся в Высшую лигу, где уже выступал в 00-х, вопрос второстепенный.
«Динамо» Рига
Ещё лет пять назад никто бы не заикнулся об исключении рижского «Динамо». Латвийский клуб был своего рода локомотивом, который тянул за собой лигу. Рига принимала Матч звёзд, там открывался фирменный бар КХЛ, а на матчах местной команды были полные трибуны. Не забывало «Динамо» и о спортивных результатах, регулярно выдавая сенсации. Жертвами рижан становились СКА и московское «Динамо». Да только последние три сезона «Динамо» не доживают до кубковой весны. Не придёт
Складывается полное впечатление, что в Риге устали от КХЛ и пустили дела команды на самотёк.
Складывается полное впечатление, что в Риге устали от КХЛ и пустили дела команды на самотёк. Вроде бы приглашают легионеров, но среди них не найти нового Мэта Робинсона или Марцела Госсы. Принимают кадровые решения, но вместо поиска серьёзного тренера ставят на тренерский мостик генерального менеджера. Мол, и так сойдёт. Не горят желанием выступать на родине даже хоккеисты сборной Латвии. Здесь и сейчас непонятно, как рижское «Динамо» сможет избавиться от клейма безнадёжного аутсайдера. Исключение латвийцев — не самый очевидный шаг, учитывая связи местного руководства с российскими нефтегазовыми компаниями. КХЛ придётся выбирать между Тольятти и Ригой. Куда качнётся маятник, будет зависеть от направления развития лиги. Восток или Запад? Россия или зарубежье?