Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за свой экватор, а мы как-то позабыли о его главной теневой интриге. Кто выйдет в плей-офф, а кто получит преимущество своего льда — это, конечно, важно, но не идёт ни в какое сравнение с угрозой исключения из лиги. Рейтинг, о котором судачили на каждом углу на старте чемпионата, никуда не делся. Он всё также висит дамокловым мечом над проблемными клубами. КХЛ не передумала: по итогам 2017/18 число участников сократится с 27 до 24 команд.



Для начала напомним, что по итогам прошлого сезона квартет аутсайдеров выглядел следующим образом: «Кузня», «Лада», «Югра» и «Амур». Клуб из Новокузнецка без предупреждения выставили на мороз, а тольяттинцы, ханты-мансийцы и хабаровчане оказались под угрозой. Что изменилось с тех пор? «Лада» и «Югра» повысили посещаемость домашних матчей, но при этом продолжают оббивать нижние этажи таблицы. А вот кто совершил реальный прорыв, так это «Амур». Впервые за долгие годы хабаровчане отчаянно бьются за место в восьмёрке.

Так как спортивный результат имеет наибольший «вес» в рейтинге КХЛ, обезопасить себя может не только «Амур», но и балансирующая на грани западной восьмёрки «Северсталь». У череповецкого клуба не всё в порядке с посещаемостью (3 337 человек по итогам половины чемпионата), зато на ура работает маркетинг. В общем, можно сказать, что в Хабаровском крае и Вологодской области наиболее правильно отреагировали на сигнал от лиги. Ни по результатам, ни по околохоккею, они не заслуживают изгнания.

По прошествии половины чемпионата никто уже не упоминает «Нефтехимик» и «рейтинг КХЛ» в одном предложении. И дело вовсе не в пресловутом «волчьем» ребрендинге — крутом по задумке, но неважном по исполнению. Сами за себя говорят результаты команды Андрея Назарова, которая с зарплатным бюджетом около 400 млн рублей замахивается на лидерство в конференции. Приятно удивляет и другой аутсайдер рейтинга «Спартак». Впрочем, москвичи со своей современной ареной, приличной посещаемостью (6 269 человек) и потенциалом московского рынка в любом случае должны спасть спокойно.

Пока не видно ровным счётом ни одной причины, по которой Ханты-Мансийск должен остаться на карте КХЛ.

Под удар могли бы попасть «Адмирал» и «Куньлунь». Оба клуба рискуют не попасть в плей-офф, у «моряков» не всё в порядке с финансами, а китайцы последние в КХЛ по посещаемости. Однако надо понимать политическую конъектуру нашей лиги. Развитие Дальнего Востока и тесные отношения с Поднебесной — это те стратегические решение, которые были приняты на самом верху. Оставлять Владивосток без КХЛ в разгар хоккейного бума никто не посмеет. И уж тем более, никто не решится сворачивать китайский проект уже не второй год его существования. Каким бы спорным он ни был.

Несколько шатко кажутся позиции «Слована», но куда реальнее выглядит исключение «Лады». Кошмарный старт тольяттинцев отбросил их на дно Восточной конференции. Команда Артиса Аболса ещё не лишилась теоретических шансов на плей-офф, но на данный момент её попадание в восьмёрку кажется чудом. За волжан говорят богатые хоккейные традиции и повысившаяся посещаемость домашних матчей (5 538 зрителей). КХЛ будет непросто убрать первого немосковского чемпиона, который даже в столь тяжёлые времена собирает почти полные трибуны.

«Югра»

Какой клуб практически приговорён, так это «Югра». Команда из города с населением 60 000 человек в принципе не должна играть в лиге масштаба КХЛ. У Ханты-Мансийска есть ощутимый потолок, который не позволит зарабатывать на рекламе, билетах и атрибутике. Само принятие «мамонтов» в лигу стоит признать ошибкой. Спасти ханты-мансийцев мог Игорь Захаркин. Не только приподняв аутсайдеров в таблице, но и сумев расшевелить медийно. Ни то, ни другое уже экс-главному тренеру «Югры» толком не удалось. Захаркин говорил, о нём говорили, но в основном в отрыве от клуба, который по-прежнему оставался мало кому интересен. Ну, а том, что Игорь Владимирович не смог улучшить результаты команды, лучше всего говорит факт его отставки.

Объединится ли «Витязь» с московским «Динамо» или, скажем, вернётся в Высшую лигу, где уже выступал в 00-х, вопрос второстепенный.

Как мы уже упоминали, по сравнению с прошлым сезоном «Югра» улучшила посещаемость. Немного, на 400 человек. Тем не менее, по столь важному показателю северяне остаются предпоследней командой в лиге. В том году они уступали только «Кузне», теперь — «Куньлуню». Предпоследнее место «мамонты» занимают и в турнирной таблице. Анатолий Емелин добавил команде организованности, но глобально ничего не исправил. Вот-вот «Югру» догонит рижское «Динамо», что можно будет описать ёмкой фразой «со дна постучались». Пока не видно ровным счётом ни одной причины, по которой Ханты-Мансийск должен остаться на карте КХЛ. Количество воспитанников в составе, которым так гордится руководство клуба, никак на рейтинг не влияет.

«Витязь»

Подольская команда — одно из главных разочарований этого чемпионата. После попадания в плей-офф и довольно-таки яркой игры в прошлом году, нынче «Витязь» представляет собой серый коллектив без реальных шансов на продление сезона. Качественных легионеров сменили сомнительные варяги, а из россиян держит марку всего пара человек. Но что если посмотреть не ситуацию с другой стороны? Вспоминая, каким был «Витязь» на протяжении всего своего участия в КХЛ, скорее прошлый сезон был приятным исключением. Валерий Белов впервые за девять лет вывел подмосковную команду в плей-офф, но ни до, ни после она даже не мечтала о кубковой весне. А ведь именно спортивный результат помог «Витязю» забраться на более-менее безопасное место в рейтинге.



Без хоккейных подвигов «Витязю» сложно застолбить за собой место в лиге. Ещё в те времена, когда идея рейтинга только витала в воздухе, хоккейные люди задавались вопросом, так ли нужен КХЛ этот подмосковный клуб. И не так уж важно, дерутся «витязи» или играют в хоккей. Беда подольчан в регионе, который они представляют. В столице и без того есть три клуба, а стать любимой командой всего Подмосковья «Витязю» так и не удалось. Посещаемость — тоже не козырь подольчан, они занимают лишь 22-е место в лиге. По сравнению с прошлым сезоном интерес к команде Белова даже немного снизился. Объединится ли «Витязь» с московским «Динамо» или, скажем, вернётся в Высшую лигу, где уже выступал в 00-х, вопрос второстепенный.

«Динамо» Рига

Ещё лет пять назад никто бы не заикнулся об исключении рижского «Динамо». Латвийский клуб был своего рода локомотивом, который тянул за собой лигу. Рига принимала Матч звёзд, там открывался фирменный бар КХЛ, а на матчах местной команды были полные трибуны. Не забывало «Динамо» и о спортивных результатах, регулярно выдавая сенсации. Жертвами рижан становились СКА и московское «Динамо». Да только последние три сезона «Динамо» не доживают до кубковой весны. Не придёт плей-офф в столицу Латвии и по итогам юбилейного сезона. Чем дальше — тем больше от этого проекта веет безнадёгой. Безусловно, всё это отражается на посещаемости. 4−5 тысяч зрителей на играх «Динамо» стали новой нормой.

Складывается полное впечатление, что в Риге устали от КХЛ и пустили дела команды на самотёк.