«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ
Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» — «Барыс»
«Ак Барс» подписал контракт с Данисом Зариповым, который, вполне вероятно, сможет сыграть уже в матче с «Барысом». Решение за тренерским штабом. Нас ожидает интересная встреча между командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Казанцы подходят к этой игре в хорошем настроении: в Уфе разгромлен принципиальный соперник в лице «Салавата Юлаева» со счётом 5:0.
А вот астанчане в очередной раз проиграли «Сибири». Это произошло уже в четвёртый раз за сезон. Кстати, накануне команда Евгения Корешкова провернула интересный обмен с «Адмиралом», отправив канадского форварда Мартена
Прогноз: победа «Ак Барса».
«Витязь» — «Динамо» (Москва)
Подмосковные хоккеисты в нынешнем регулярном чемпионате выступают не так удачно, как хотелось бы тренерскому штабу и болельщикам. Команда всерьёз рискует не попасть в
Теперь «Витязь» проведёт четыре встречи подряд на домашней площадке. Первая из них — с московским «Динамо».
Прогноз: победа «Динамо».
«Слован» — «Амур»
Братиславская команда выступает откровенно слабо. Замена Милоша Ржиги на Эдуарда Занковца на посту главного тренера ни к чему не привела. Хуже на Западе играет только рижское «Динамо». «Слован» занимает предпоследнюю строчку в конференции, и, честно говоря, не видно, за счёт чего «орлы» собираются бороться за попадание в
Команда Андрея Мартемьянова всеми силами борется за восьмёрку на Востоке. Плотность в турнирной таблице там очень большая. Разыгрался голкипер Юха Метсола, который в матче с «Локомотивом» и вовсе произвёл фурор, великолепно выполнив свою работу.