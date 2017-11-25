«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» — «Барыс»

«Ак Барс» подписал контракт с Данисом Зариповым, который, вполне вероятно, сможет сыграть уже в матче с «Барысом». Решение за тренерским штабом. Нас ожидает интересная встреча между командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Казанцы подходят к этой игре в хорошем настроении: в Уфе разгромлен принципиальный соперник в лице «Салавата Юлаева» со счётом 5:0.

А вот астанчане в очередной раз проиграли «Сибири». Это произошло уже в четвёртый раз за сезон. Кстати, накануне команда Евгения Корешкова провернула интересный обмен с «Адмиралом», отправив канадского форварда Мартена Сен-Пьера на Дальний Восток и получив взамен другого канадца — Джеймса Райта. В отчётном противостоянии сделаем ставку на «Ак Барс». Хозяева сыграют уверенно и добьются победы.

Прогноз: победа «Ак Барса».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 14, 25.11.2017, 17:00 Витязь - ХК Динамо -

«Витязь» — «Динамо» (Москва)

Подмосковные хоккеисты в нынешнем регулярном чемпионате выступают не так удачно, как хотелось бы тренерскому штабу и болельщикам. Команда всерьёз рискует не попасть в плей-офф. Ситуация грозит невыполнением задачи, поставленной перед коллективом Валерия Белова. Впрочем, подольчане наконец-то прервали серию из поражений, которая достигала четырёх матчей. В Братиславе в овертайме был обыгран «Слован».

Теперь «Витязь» проведёт четыре встречи подряд на домашней площадке. Первая из них — с московским «Динамо». Бело-голубые из-за травмы лишились молодого защитника Егора Зайцева. Серия побед динамовцев составляет четыре игры. Попробую предположить, что в Подольске команда Владимира Воробьёва снова выиграет. Несмотря на травмы, она найдёт в себе силы справиться с «витязями».

Прогноз: победа «Динамо».

«Слован» — «Амур»

Братиславская команда выступает откровенно слабо. Замена Милоша Ржиги на Эдуарда Занковца на посту главного тренера ни к чему не привела. Хуже на Западе играет только рижское «Динамо». «Слован» занимает предпоследнюю строчку в конференции, и, честно говоря, не видно, за счёт чего «орлы» собираются бороться за попадание в плей-офф. Для «Амура», отправившегося в выездное западное турне, матч намного важнее.