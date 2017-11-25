Мамашев подписал контракт с «Адмиралом»

Мамашев начинал нынешний сезон в нижегородском «Торпедо», в составе которого провел 18 игр забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В октябре защитник был помещен в список отказов, а после того, как ни одна команда из КХЛ не проявила к нему интерес, Мамашев отправился в фарм-клуб — «Саров», в стане которого сыграл девять матчей в ВХЛ и заработал 13 (2+11) баллов за результативность.