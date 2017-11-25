Мамашев подписал контракт с «Адмиралом»
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.
Мамашев начинал нынешний сезон в нижегородском «Торпедо», в составе которого провел 18 игр забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В октябре защитник был помещен в список отказов, а после того, как ни одна команда из КХЛ не проявила к нему интерес, Мамашев отправился в
Ранее Мамашев выступал за «Сочи», новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», московские «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. Всего в его активе 446 матчей в КХЛ и 182 очка (49+133). В составе «Сибири» Мамашев стал бронзовым призером чемпионата КХЛ-2014/15, а в 2013 году участвовал в Матче звезд КХЛ.