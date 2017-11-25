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11:24 (мск), источник: Р-Спорт

Мамашев подписал контракт с «Адмиралом»

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Защитник Ренат Мамашев заключил соглашение с владивостокским «Адмиралом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.

Мамашев начинал нынешний сезон в нижегородском «Торпедо», в составе которого провел 18 игр забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В октябре защитник был помещен в список отказов, а после того, как ни одна команда из КХЛ не проявила к нему интерес, Мамашев отправился в фарм-клуб — «Саров», в стане которого сыграл девять матчей в ВХЛ и заработал 13 (2+11) баллов за результативность.

Ранее Мамашев выступал за «Сочи», новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», московские «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. Всего в его активе 446 матчей в КХЛ и 182 очка (49+133). В составе «Сибири» Мамашев стал бронзовым призером чемпионата КХЛ-2014/15, а в 2013 году участвовал в Матче звезд КХЛ.

Адмирал
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