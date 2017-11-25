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00:36 (мск), источник: Известия

Никита Макеев: Разница между МХЛ и КХЛ колоссальная

Защитник ЦСКА — о первом голе в Континентальной хоккейной лиге, поездке с молодежной сборной России в Канаду и «ссылке» в фарм-клуб армейцев.

Источник: Известия

В среду московский ЦСКА одержал очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), оказавшись сильнее «Сочи» (6:3). Последнюю шайбу в игре забросил 19-летний защитник Никита Макеев. Этот гол стал для него дебютным в КХЛ. Причем забит он был в первом для игрока матче после возвращения из Канады, где в первой половине ноября молодежная сборная России провела серию встреч со сборными юниорских лиг родины хоккея.

Весной и летом ЦСКА масштабно усилил свой состав, подписав контракты с десятком звезд КХЛ, а также с вернувшимися из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянами. При этом тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным не обошел стороной и «Красную звезду» — молодежную команду красно-синих. В прошлом сезоне этот коллектив под руководством Бориса Миронова завоевал Кубок Харламова — приз, который вручается победителю плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

На летние сборы ЦСКА из «Красной звезды» были вызваны Никита Макеев, Артем Чмыхов, Павел Карнаухов и Игорь Мясищев, имевшие опыт выступлений за фарм-клуб армейцев «Звезда» (Чехов) в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Уже в сентябре все четверо отправились на молодежный кубок мира в Екатеринбург, а Игорь Никитин заявил «Известиям», что вскоре они будут подключены к играм КХЛ. В итоге в основной обойме ЦСКА закрепился только Никита Макеев. В эксклюзивном интервью «Известиям» 19-летний защитник рассказал о разнице между МХЛ и КХЛ, а также об опыте, полученном им в молодежной сборной.

— Запомнили, как забили первый гол в КХЛ?

— Ничего необычного. Набросил от синей линии щелчком, вратарю «Сочи» здорово закрыли обзор, рикошет, и шайба залетела в ворота. Эмоции потрясающие, очень рад этому голу. Буду дальше работать, забивать и радовать болельщиков.

— Окончательно отошли от перелета из Канады?

— Да, к матчу с «Сочи» стало уже полегче. У меня было два дня выходных — отдохнул, отоспался и пошел заново работать.

— Артем Чмыхов в октябре был отправлен набираться игровой практики в «Сочи». Каково было впервые играть друг против друга?

— Ощущения необычные. (Смеется.) Мы же вместе играли в одной команде. Но это хоккей — сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Надо просто выходить на лед и играть, делать свою работу.

— Как оцените итоги серии игр молодежной команды России со сборными канадских юниорских лиг?

— Нужно продолжать работать. Не скажу, что был плохой результат. Мы выиграли и проиграли по три матча. Бились, старались, но не повезло в серии буллитов. Думаю, дальше всё будет отлично.

— Обстановка внутри команды вам понравилась?

— Обстановка отличная. Собрались ребята из всех клубов, позитивно друг с другом общаются, тренируются. В целом очень похоже на то, что было в ЦСКА и «Красной армии». В молодежной сборной уже взрослый хоккей, как в КХЛ. Но тренировок больше — в Новогорске мы занимались полтора часа утром и полтора вечером. В клубах всё проще — всего час в день. В молодежной сборной больше единоборств — нас готовили к канадскому хоккею, в Северной Америке из них состоит вся игра. Возможно, в этом различие.

— Теории много?

— Да, по сравнению с ЦСКА очень много. Здесь немного другой хоккей, но мы внимательно слушаем тренеров, впитываем как губка, чтобы в Канаде было проще играть. В сборной все ребята доказывают свою состоятельность, тренеры постоянно повторяют: нужно пахать, работать на полную катушку. Всё так же, как на предыдущих сборах.

— Вы с лета тренируетесь и играете в составе ЦСКА. Разница с МХЛ и ВХЛ ощутимая?

— Разница колоссальная. Все взрослые, нагрузки совершенно другие и в зале, и на льду. Заниматься намного тяжелее. И скорость выше, и мышление быстрее. Хоккеисты сами по себе лучше готовы. В МХЛ некоторые ребята приезжают на сборы «сырыми». А на сборах в КХЛ все уже готовы, поскольку летом проводили функциональную подготовку. Все занимаются в полную силу с первого же дня — вливаться в такой ритм, конечно, тяжело.

— Против кого из партнеров по команде было особенно сложно действовать на первых тренировках?

— Против всех непросто — в ЦСКА же собрались профессионалы очень высокого уровня. Но мне особенно тяжело было играть против молодых ребят — Андрея Кузьменко, Кирилла Капризова.

— У ЦСКА широкая обойма высококлассных игроков. Каково бороться за место в составе хоккеистам из фарм-клуба?

— Конечно, конкуренция огромная. Но это идет только на пользу. Приходишь каждый день на тренировку и работаешь как в последний раз, чтобы тренеры заметили и поставили тебя на игру.

— В сентябре после нескольких игр в КХЛ вас вместе с Андреем Кузьменко, Павлом Карнауховым, Андреем Светлаковым и Константином Окуловым отправили в «Звезду». Как вы восприняли это решение тренеров?

— ВХЛ — тоже хороший уровень. Мы все поиграли там в свое удовольствие. Приехали и выиграли все матчи. (Улыбается.) Это было нормальное решение ЦСКА. Если ты при такой широкой обойме игроков не пробиваешься в состав основной команды, то почему бы не поиграть в ВХЛ, не помочь ребятам из системы ЦСКА? «Звезда» — это тоже наша команда, ее успехи очень важны. Поэтому я лично не унывал, когда нас отправили туда. Просто старался работать и доказывать свой уровень, чтобы вернуться в КХЛ.

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