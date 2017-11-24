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22:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» уступили финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Пекка Йормакка (12-я минута), Эли Толванен (30) и Никлас Енсен (50). У «Адмирала» шайбы забросили Роберт Саболич (28) и Дмитрий Саюстов (58), для которого игра стала 300-й в КХЛ.

«Йокерит» 26 ноября примет ханты-мансийскую «Югру», а «Адмирал» в этот же день в гостях встретится с ЦСКА.

Йокерит 3:2
(1:0, 1:1, 1:1)
Адмирал
24.11.2017, 19:30 Зрители: 9259 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Фредрик Стиллман
Вратари
Райан Запольски Иван Налимов 56:48 (И. Налимов 57:03-57:42)
1-й период
Николай Глухов 01:34
11:58 Пекка Йормакка (О. Палола)
12:50 Никлас Йенсен
2-й период
26:18 Никлас Йенсен
Роберт Саболич (Дж. Блум, Д. Саюстов) 27:50
29:05 Эли Толванен (Й. Норман, М. Марьямяки)
38:32 Сами Леписто
Владимир Ткачев 38:32
3-й период
41:11 Маси Марьямяки
49:04 Никлас Йенсен (П. Регин, Х. Иконен)
56:48 Мэтт Гилрой
Дмитрий Саюстов (Р. Саболич, В.Э. Ткачев) 57:03
57:53 Маси Марьямяки
Статистика
12 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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