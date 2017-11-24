«Адмирал» уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Пекка Йормакка (12-я минута), Эли Толванен (30) и Никлас Енсен (50). У «Адмирала» шайбы забросили Роберт Саболич (28) и Дмитрий Саюстов (58), для которого игра стала 300-й в КХЛ.