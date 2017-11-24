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«Адмирал» уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Пекка Йормакка (12-я минута), Эли Толванен (30) и Никлас Енсен (50). У «Адмирала» шайбы забросили Роберт Саболич (28) и Дмитрий Саюстов (58), для которого игра стала 300-й в КХЛ.
«Йокерит» 26 ноября примет
|Юкка Ялонен
|Фредрик Стиллман
|Райан Запольски
|Иван Налимов 56:48 (И. Налимов 57:03-57:42)
|1-й период
|Николай Глухов
|01:34
|11:58
|Пекка Йормакка (О. Палола)
|12:50
|Никлас Йенсен
|2-й период
|26:18
|Никлас Йенсен
|Роберт Саболич (Дж. Блум, Д. Саюстов)
|27:50
|29:05
|Эли Толванен (Й. Норман, М. Марьямяки)
|38:32
|Сами Леписто
|Владимир Ткачев
|38:32
|3-й период
|41:11
|Маси Марьямяки
|49:04
|Никлас Йенсен (П. Регин, Х. Иконен)
|56:48
|Мэтт Гилрой
|Дмитрий Саюстов (Р. Саболич, В.Э. Ткачев)
|57:03
|57:53
|Маси Марьямяки
|12
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)