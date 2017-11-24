«Сочи» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Сочи» шайбы забросили Шон Коллинз (4-я и 60-я минуты) и Евгений Лапенков (15), у хозяев на 21-й минуте отличился Дамир Шарипзянов.