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21:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. «Сочи» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Сочи» шайбы забросили Шон Коллинз (4-я и 60-я минуты) и Евгений Лапенков (15), у хозяев на 21-й минуте отличился Дамир Шарипзянов.

«Сочи» 27 ноября примет казанский «Ак Барс», «Нефтехимик» в этот же день сыграет на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Нефтехимик 1:3
(0:2, 1:0, 0:1)
Сочи
24.11.2017, 19:00 Зрители: 4075 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Сергей Зубов
Вратари
Илья Ежов 58:23 (И. Ежов 59:59) Дмитрий Шикин
1-й период
Шон I Коллинс (И. Хохлов) 03:59
Павел Падакин 07:28
10:07
Евгений Лапенков (Анд. Иванов) 14:46
Святослав Гребенщиков 16:02
2-й период
20:43 Дамир Шарипзянов (А. Нестрашил, Э. Галимов)
28:08 Александр Сорокин
Адам Полашек 28:08
33:26 Эмиль Галимов
38:59 Павел Здунов
3-й период
Никита Щитов 55:13
Шон I Коллинс (К. Уэллман, Э. О`Делл) п.в. 59:59
Статистика
9 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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