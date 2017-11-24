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«Сочи» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Сочи» шайбы забросили Шон Коллинз (4-я и 60-я минуты) и Евгений Лапенков (15), у хозяев на 21-й минуте отличился Дамир Шарипзянов.
«Сочи» 27 ноября примет казанский «Ак Барс», «Нефтехимик» в этот же день сыграет на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Нефтехимик
|
1:3
(0:2, 1:0, 0:1)
|Сочи
|Андрей Назаров
|Сергей Зубов
|Илья Ежов 58:23 (И. Ежов 59:59)
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Шон I Коллинс (И. Хохлов)
|03:59
|Павел Падакин
|07:28
|10:07
|Евгений Лапенков (Анд. Иванов)
|14:46
|Святослав Гребенщиков
|16:02
|2-й период
|20:43
|Дамир Шарипзянов (А. Нестрашил, Э. Галимов)
|28:08
|Александр Сорокин
|Адам Полашек
|28:08
|33:26
|Эмиль Галимов
|38:59
|Павел Здунов
|3-й период
|Никита Щитов
|55:13
|Шон I Коллинс (К. Уэллман, Э. О`Делл)
|п.в.
|59:59
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)