«Лада» одержала победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шайбы у «Лады» забросили Кирилл Капустин (12-я минута), Никита Филатов (32) и Денис Зернов (53). У гостей отличились Александр Мерескин (2) и Александр Щербин (26).

В следующем матче «Лада» 26 ноября примет «Спартак», а «Северсталь» в тот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.