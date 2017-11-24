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21:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Лада» одержала победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 24 ноя — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты «Лады» одержали победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шайбы у «Лады» забросили Кирилл Капустин (12-я минута), Никита Филатов (32) и Денис Зернов (53). У гостей отличились Александр Мерескин (2) и Александр Щербин (26).

В следующем матче «Лада» 26 ноября примет «Спартак», а «Северсталь» в тот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.

Лада 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
Северсталь
24.11.2017, 18:00 Зрители: 5334 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Александр Гулявцев
Вратари
Евгений Иванников 11:14 (Е. Иванников 11:49) Юлиус Гудачек 58:34
1-й период
Александр Мерескин (В. Васильев, С. Монахов) 01:43
11:49 Кирилл Капустин (Д. Ежов, И. Новотны)
2-й период
Александр Щербина (В. Вишневский) 25:34
31:50 Никита Филатов (Ш. Харпер, А. Мастрюков)
Олег Яшин 35:27
3-й период
42:35 Шейн Харпер
Олег Яшин 42:35
Юрий Трубачев 43:51
44:05 Никита Филатов
Дмитрий Кагарлицкий 46:59
55:02 Денис Зернов
Статистика
2 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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