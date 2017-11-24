Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Лада» одержала победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 24 ноя —
ТОЛЬЯТТИ, 24 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шайбы у «Лады» забросили Кирилл Капустин (12-я минута), Никита Филатов (32) и Денис Зернов (53). У гостей отличились Александр Мерескин (2) и Александр Щербин (26).
В следующем матче «Лада» 26 ноября примет «Спартак», а «Северсталь» в тот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.
|Лада
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3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
|Северсталь
|Артис Аболс
|Александр Гулявцев
|Евгений Иванников 11:14 (Е. Иванников 11:49)
|Юлиус Гудачек 58:34
|1-й период
|Александр Мерескин (В. Васильев, С. Монахов)
|01:43
|11:49
|Кирилл Капустин (Д. Ежов, И. Новотны)
|2-й период
|Александр Щербина (В. Вишневский)
|25:34
|31:50
|Никита Филатов (Ш. Харпер, А. Мастрюков)
|Олег Яшин
|35:27
|3-й период
|42:35
|Шейн Харпер
|Олег Яшин
|42:35
|Юрий Трубачев
|43:51
|44:05
|Никита Филатов
|Дмитрий Кагарлицкий
|46:59
|55:02
|Денис Зернов
|2
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)