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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» потерпел 3-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Динамо» (Рига)

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу динамовцев, в составе которых шайбы забросили Никита Евпалов (1-я минута), Гунарс Скворцов (10) и Кришьянис Редлихс (65). У «Автомобилиста» отличились Пьер-Александр Паренто (22) и Алексей Василевский (60).

«Автомобилист», потерпевший третье поражение подряд, 26 ноября примет нижегородское «Торпедо», а «Динамо» в этот же день на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

Автомобилист 2:3 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
Динамо Р
24.11.2017, 17:00 Зрители: 4500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Гиртс Анкипанс
Вратари
Якуб Коварж 58:17 (Я. Коварж 59:35) Мантас Армалис
1-й период
Никита Евпалов (М. Редлихс) 00:54
Гунарс Скворцов (О. Батня, Ф. Разгалс) 09:26
Эмилс Гегерис 16:08
2-й период
21:02 Пьер-Александр Паренто (Ф. Паре, М. Чайковски)
Нериюс Алишаускас 24:47
Кришьянис Редлихс 29:32
38:38 Никита Трямкин
3-й период
Микс Индрашис 48:36
52:57 Денис Куляш
Карл Столлери 56:59
Карл Столлери 56:59
59:35 Алексей Василевский (Ф. Паре, П-А. Паренто)
Овертайм
Кришьянис Редлихс (Г. Скворцов, М. Редлихс) 64:06
Статистика
4 Штрафное время 20
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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