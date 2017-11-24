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«Автомобилист» потерпел 3-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Динамо» (Рига)
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу динамовцев, в составе которых шайбы забросили Никита Евпалов (1-я минута), Гунарс Скворцов (10) и Кришьянис Редлихс (65). У «Автомобилиста» отличились
«Автомобилист», потерпевший третье поражение подряд, 26 ноября примет нижегородское «Торпедо», а «Динамо» в этот же день на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».
|Автомобилист
|
2:3 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
|Динамо Р
|Владимир Крикунов
|Гиртс Анкипанс
|Якуб Коварж 58:17 (Я. Коварж 59:35)
|Мантас Армалис
|1-й период
|Никита Евпалов (М. Редлихс)
|00:54
|Гунарс Скворцов (О. Батня, Ф. Разгалс)
|09:26
|Эмилс Гегерис
|16:08
|2-й период
|21:02
|Пьер-Александр Паренто (Ф. Паре, М. Чайковски)
|Нериюс Алишаускас
|24:47
|Кришьянис Редлихс
|29:32
|38:38
|Никита Трямкин
|3-й период
|Микс Индрашис
|48:36
|52:57
|Денис Куляш
|Карл Столлери
|56:59
|Карл Столлери
|56:59
|59:35
|Алексей Василевский (Ф. Паре, П-А. Паренто)
|Овертайм
|Кришьянис Редлихс (Г. Скворцов, М. Редлихс)
|64:06
|4
|Штрафное время
|20
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)