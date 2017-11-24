«Автомобилист» потерпел 3-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Динамо» (Рига)

Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу динамовцев, в составе которых шайбы забросили Никита Евпалов (1-я минута), Гунарс Скворцов (10) и Кришьянис Редлихс (65). У «Автомобилиста» отличились Пьер-Александр Паренто (22) и Алексей Василевский (60).