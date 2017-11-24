Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Магнитка» проиграла третий матч подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Захарчук (36-я минута) и Владимир Галузин (44), у хозяев на 60-й минуте отличился Мэтт Эллисон.
Последний раз «Торпедо» побеждало в Магнитогорске 21 ноября 2009 года, тот матч закончился со счетом 3:1.
Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Металлург» 26 ноября примет рижское «Динамо», «Торпедо» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
|Металлург Мг
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1:2
(0:0, 0:1, 1:1)
|Торпедо НН
|Виктор Козлов
|Петерис Скудра
|Василий Кошечкин 58:13 (В. Кошечкин 59:06-59:32, В. Кошечкин 59:57)
|Иван Лисутин
|1-й период
|Денис Баранцев
|09:10
|17:41
|Мэтт Эллисон
|2-й период
|Иван Захарчук (Е. Мозер)
|35:09
|3-й период
|42:43
|Сергей Терещенко
|Владимир Галузин (Д. Паршин, Г. Столяров)
|43:52
|59:54
|Мэтт Эллисон (К. Ли, Д. Кокарев)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)