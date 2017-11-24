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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Магнитка» проиграла третий матч подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив нижегородскому «Торпедо».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Захарчук (36-я минута) и Владимир Галузин (44), у хозяев на 60-й минуте отличился Мэтт Эллисон.

Последний раз «Торпедо» побеждало в Магнитогорске 21 ноября 2009 года, тот матч закончился со счетом 3:1.

Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Металлург» 26 ноября примет рижское «Динамо», «Торпедо» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Металлург Мг 1:2
(0:0, 0:1, 1:1)
Торпедо НН
24.11.2017, 17:00 Зрители: 7140 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Петерис Скудра
Вратари
Василий Кошечкин 58:13 (В. Кошечкин 59:06-59:32, В. Кошечкин 59:57) Иван Лисутин
1-й период
Денис Баранцев 09:10
17:41 Мэтт Эллисон
2-й период
Иван Захарчук (Е. Мозер) 35:09
3-й период
42:43 Сергей Терещенко
Владимир Галузин (Д. Паршин, Г. Столяров) 43:52
59:54 Мэтт Эллисон (К. Ли, Д. Кокарев)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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