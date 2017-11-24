«Магнитка» проиграла третий матч подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Захарчук (36-я минута) и Владимир Галузин (44), у хозяев на 60-й минуте отличился Мэтт Эллисон.

Последний раз «Торпедо» побеждало в Магнитогорске 21 ноября 2009 года, тот матч закончился со счетом 3:1.

Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.