«Барыс» обменял Сен-Пьера на хоккеиста «Адмирала»
Владивостокский «Адмирал» произвел обмен с астанинским «Барысом», в результате которого в Астану отправился нападающий Джеймс Райт, а во Владивосток форвард Мартен
Владивостокский «Адмирал» произвел обмен с астанинским «Барысом», в результате которого в Астану отправился нападающий Джеймс Райт, а во Владивосток форвард Мартен
Мартен
В Европе Мартен поиграл за финский «Кярпят», австрийский «Зальцбург» и швейцарскую «Лозанну», выиграв чемпионат Австрии (2011).
В КХЛ впервые засветился в 2010 году, появившись всего в 8 матчах в составе «Нефтехимика» (2=1+1 очка). Второе пришествие в Россию случилось в сезоне 2014/15, когда канадец оказался в «Медвешчаке»: 57 игр, 33=10+23 очка. После этого перешёл в «Барыс». За два сезона в Астане в его активе 150 матчей и 85 (27+58) очков. В рядах сборной Казахстана на минувшем первенстве планеты в дивизионе 1А
Джеймс Райт за два неполных сезона во Владивостоке в 87 встречах набрал 34 (16+18) очка.