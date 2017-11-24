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19:21 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» обменял Сен-Пьера на хоккеиста «Адмирала»

Владивостокский «Адмирал» произвел обмен с астанинским «Барысом», в результате которого в Астану отправился нападающий Джеймс Райт, а во Владивосток форвард Мартен Сен-Пьер.

Мартен Сен-Пьер (175 см, 84 кг) родился 11 августа 1983 года в Оттаве. Чемпион, игрок года и MVP плей-офф Лиги Онтарио в составе «Гуэльф Шторм» (2004). В НХЛ канадец провел всего 39 матчей за «Чикаго», «Бостон», «Оттаву» и «Монреаль», набрав в общей сложности 8 (3+5) очков. Зато в АХЛ юркий диспетчер считается одним из самых великих игроков в истории лиги: 625 встреч и 610 (168+442) очков!

В Европе Мартен поиграл за финский «Кярпят», австрийский «Зальцбург» и швейцарскую «Лозанну», выиграв чемпионат Австрии (2011).

В КХЛ впервые засветился в 2010 году, появившись всего в 8 матчах в составе «Нефтехимика» (2=1+1 очка). Второе пришествие в Россию случилось в сезоне 2014/15, когда канадец оказался в «Медвешчаке»: 57 игр, 33=10+23 очка. После этого перешёл в «Барыс». За два сезона в Астане в его активе 150 матчей и 85 (27+58) очков. В рядах сборной Казахстана на минувшем первенстве планеты в дивизионе 1А Сен-Пьер выиграл бронзовые медали (5 игр, 3=1+2 очка). В нынешнем чемпионате КХЛ в 30 поединках за «Барыс» отметился 6 голами и 18 передачами (24 очка).

Джеймс Райт за два неполных сезона во Владивостоке в 87 встречах набрал 34 (16+18) очка.

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