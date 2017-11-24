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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» продлил серию поражений «Куньлуня» в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» нанес поражение пекинскому «Куньлуню», продлив серию поражений китайского клуба в регулярном чемпионате КХЛ до шести игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Якуб Накладал (17-я минута), Егор Фатеев (24), Александр Кутузов (31) и Андрей Локтионов (58), у хозяев на 23-й отличился Алексей Поникаровский. «Локомотив» впервые в КХЛ победил в Китае.

Ярославская команда 29 ноября примет астанинский «Барыс», «Куньлунь» 27 ноября сыграет в Братиславе со «Слованом».

Куньлунь 1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
Локомотив
24.11.2017, 14:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Майк Кинэн Дмитрий Квартальнов
Вратари
Магнус Хелльберг 57:30 (М. Хелльберг 57:45) Илья Коновалов
1-й период
Александр Елесин 03:03
Даниил Апальков 11:23
13:57 Яакко Риссанен
Якуб Накладал (Б. Козун, С. Кронвалль) 16:26
2-й период
Александр Елесин 20:48
22:11 Алексей Поникаровский (В. Вольски, Ж. Брюле)
Егор Фатеев (Р. Рафиков, Г.С. Иванов) 23:36
Павел Красковский 24:29
29:42 Кори Кейн
Александр Кутузов (Р. Рафиков, Е. Коршков) 30:53
33:43 Кайл Чипчура
Илья Любушкин 33:43
3-й период
Павел Красковский 41:17
52:39 Кайл Чипчура
Андрей Локтионов (Д. Апальков) п.в. 57:45
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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