«Локомотив» продлил серию поражений «Куньлуня» в КХЛ до шести матчей

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Якуб Накладал (17-я минута), Егор Фатеев (24), Александр Кутузов (31) и Андрей Локтионов (58), у хозяев на 23-й отличился Алексей Поникаровский. «Локомотив» впервые в КХЛ победил в Китае.