Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Локомотив» продлил серию поражений «Куньлуня» в КХЛ до шести матчей
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Якуб Накладал (17-я минута), Егор Фатеев (24), Александр Кутузов (31) и Андрей Локтионов (58), у хозяев на 23-й отличился Алексей Поникаровский. «Локомотив» впервые в КХЛ победил в Китае.
Ярославская команда 29 ноября примет астанинский «Барыс», «Куньлунь» 27 ноября сыграет в Братиславе со «Слованом».
|Майк Кинэн
|Дмитрий Квартальнов
|Магнус Хелльберг 57:30 (М. Хелльберг 57:45)
|Илья Коновалов
|1-й период
|Александр Елесин
|03:03
|Даниил Апальков
|11:23
|13:57
|Яакко Риссанен
|Якуб Накладал (Б. Козун, С. Кронвалль)
|16:26
|2-й период
|Александр Елесин
|20:48
|22:11
|Алексей Поникаровский (В. Вольски, Ж. Брюле)
|Егор Фатеев (Р. Рафиков, Г.С. Иванов)
|23:36
|Павел Красковский
|24:29
|29:42
|Кори Кейн
|Александр Кутузов (Р. Рафиков, Е. Коршков)
|30:53
|33:43
|Кайл Чипчура
|Илья Любушкин
|33:43
|3-й период
|Павел Красковский
|41:17
|52:39
|Кайл Чипчура
|Андрей Локтионов (Д. Апальков)
|п.в.
|57:45
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)