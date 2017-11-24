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15:56 (мск), источник: ТАСС

Арбитр КХЛ Павел Комаров выписан из больницы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров, получивший в конце октября черепно-мозговую травму, выписан из больницы и продолжит лечение в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС рассказал главный судья лиги Алексей Анисимов.

Источник: РИА "Новости"

«Комаров выписан из больницы. В данный момент он находится в Нижнем Новгороде, там он будет продолжать лечение под наблюдением местных врачей», — сказал Анисимов.

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На вопрос, будет ли Комаров в этом сезоне еще работать на матчах КХЛ, Анисимов ответил: «Пока трудно сказать. Это зависит от состояния Павла, в таких вещах не нужно торопить события».

Как писала газета «Московский комсомолец», 27 октября 43-летний Комаров был найден с черепно-мозговой травмой в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево.

Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года.

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