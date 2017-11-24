Арбитр КХЛ Павел Комаров выписан из больницы

Источник: РИА "Новости"

«Комаров выписан из больницы. В данный момент он находится в Нижнем Новгороде, там он будет продолжать лечение под наблюдением местных врачей», — сказал Анисимов.

На вопрос, будет ли Комаров в этом сезоне еще работать на матчах КХЛ, Анисимов ответил: «Пока трудно сказать. Это зависит от состояния Павла, в таких вещах не нужно торопить события».

Как писала газета «Московский комсомолец», 27 октября 43-летний Комаров был найден с черепно-мозговой травмой в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево.