Арбитр КХЛ Павел Комаров выписан из больницы
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров, получивший в конце октября
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров, получивший в конце октября
«Комаров выписан из больницы. В данный момент он находится в Нижнем Новгороде, там он будет продолжать лечение под наблюдением местных врачей», — сказал Анисимов.
На вопрос, будет ли Комаров в этом сезоне еще работать на матчах КХЛ, Анисимов ответил: «Пока трудно сказать. Это зависит от состояния Павла, в таких вещах не нужно торопить события».
Как писала газета «Московский комсомолец», 27 октября 43-летний Комаров был найден с
Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года.