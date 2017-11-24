Торесен: Зарплата в СКА не важна, меня заводит Кубок Гагарина

Источник: Спорт-Экспресс

В ШВЕЙЦАРИИ ХОРОШИЙ ЧЕМПИОНАТ, НО В КХЛ СОСТАВЫ ГЛУБЖЕ.

— Почему вы вдруг решили вернуться в КХЛ?

— Потому что появилось такое желание, и СКА тоже хотел меня видеть. Сейчас для этого было самое подходящее время.

— Вы ведь могли вернуться раньше — после переезда в Швецию.

— «Юргорден» не хотел меня отпускать. Поэтому не получилось. Ну, а сейчас у меня в контракте был соответствующий пункт, что сделало это возможным. В соглашении прописано, что в декабре я могу сменить клуб. Так что где-то на следующей неделе появлюсь в Санкт-Петербурге.

— А почему тогда провели прошлый сезон в «Цюрихе», а не в России?

— У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Рассматривал разные варианты, остановился в итоге на Швейцарии. Там хороший чемпионат. Первые две пятерки в каждой команде весьма сильны. Но в КХЛ, конечно, составы куда более глубокие. Это, наверное, главное отличие.

СКУЧАЛ ПО РОССИИ.

— Когда вы уезжали, говорили, что вы и ваша семья хотите вернуться к привычному европейскому укладу жизни.

— Так и было. И я ведь вернулся к нему. Провел отличный год в «Юргордене», проводя при этом много времени с семьей. Приглядывал за сыном, который занимается хоккеем. Водил дочь в школу. На том этапе мне это было очень важно. Я все сделал правильно и ни о чем не жалею. Ну, а сейчас обстоятельства изменились. К тому же на дворе почти декабрь. До конца сезона не так много осталось, в то же время самое важное я успею застать.

— Семью с собой в Санкт-Петербург возьмете?

— Нет. Они останутся в Норвегии. У моей жены есть дела на родине, решать которые нужно на месте. И дети тоже привязаны — ходят в школу. Но они будут приезжать ко мне на домашние серии нашей команды. Ну, а когда у нас будут выходные в СКА, буду летать к ним.

— По России-то скучали?

— Скучал. Провел ведь там шесть лет. Познал людей, познал культуру. И научился быть частью русского сообщества. Оно несомненно отличается, но стало мне близким по духу. И это, безусловно, одна из причин моего возвращения.

— Вам наверняка известно, что в СКА огромное количество нападающих, и кому-то придется сидеть в запасе.

— Ха-ха. Знаю-знаю. Но я не сидеть еду, буду бороться за место в составе. И сделаю все, что потребуется, чтобы помочь команде выиграть трофеи. Знаю, что команда и без меня выглядит очень и очень хорошо. И прекрасно понимаю, что должен буду доказать тренерскому штабу свою необходимость. Но вполне уверен, что сумею это сделать.

ОЛИМПИАДА? КАК КХЛ СКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ.

— Вы начали переговоры со СКА около месяца назад. Других вариантов в КХЛ за это время не рассматривали?

— Особо даже не задумывался на этот счет. Санкт-Петербург был для меня в приоритете. Потому что все в этом клубе мне хорошо знакомо. Так что для начала обратился в СКА. К счастью, интерес оказался взаимным. И это идеальный для меня сценарий. Потому что в Питере все очень здорово организовано. Команда отличная. У меня много знакомых и в ней, и в целом в городе. Это серьезно упростит мне возвращение.

— Надолго ли вы возвращаетесь?

— Я пока совсем не думал об этом. Дайте хоть один матч сыграть.

— Во сколько раз ваша зарплата в СКА выше той, что вы получали в «Сторхамаре»?

— Немножко выше, но это же не важно. Я еду за еще одним Кубком Гагарина. Вот что меня заводит. Вот почему я возвращаюсь. И хочу выиграть его со СКА.

— Вы много раз играли против команд Олега Знарка.

— О, да. Мне запомнилось, насколько он вовлечен в игру. С какой страстью работал. Похоже, он всегда стоит горой за своих игроков. Мы пока не знакомы, но думаю, что найдем общий язык.

— На Олимпиаду собираетесь?

— Собираюсь. Если КХЛ разрешит — обязательно поеду.

— То есть вы в курсе намерений лиги?