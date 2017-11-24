Торесен: Зарплата в СКА не важна, меня заводит Кубок Гагарина
Норвежский форвард Патрик ТОРЕСЕН, который дважды выигрывал Кубок Гагарина, а вчера перешел в СКА из клуба «Сторхамар», дал интервью корреспонденту «СЭ».
Норвежский форвард Патрик ТОРЕСЕН, который дважды выигрывал Кубок Гагарина, а вчера перешел в СКА из клуба «Сторхамар», дал интервью корреспонденту «СЭ».
В ШВЕЙЦАРИИ ХОРОШИЙ ЧЕМПИОНАТ, НО В КХЛ СОСТАВЫ ГЛУБЖЕ.
— Почему вы вдруг решили вернуться в КХЛ?
— Потому что появилось такое желание, и СКА тоже хотел меня видеть. Сейчас для этого было самое подходящее время.
— Вы ведь могли вернуться раньше — после переезда в Швецию.
— «Юргорден» не хотел меня отпускать. Поэтому не получилось. Ну, а сейчас у меня в контракте был соответствующий пункт, что сделало это возможным. В соглашении прописано, что в декабре я могу сменить клуб. Так что
— А почему тогда провели прошлый сезон в «Цюрихе», а не в России?
— У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Рассматривал разные варианты, остановился в итоге на Швейцарии. Там хороший чемпионат. Первые две пятерки в каждой команде весьма сильны. Но в КХЛ, конечно, составы куда более глубокие. Это, наверное, главное отличие.
СКУЧАЛ ПО РОССИИ.
— Когда вы уезжали, говорили, что вы и ваша семья хотите вернуться к привычному европейскому укладу жизни.
— Так и было. И я ведь вернулся к нему. Провел отличный год в «Юргордене», проводя при этом много времени с семьей. Приглядывал за сыном, который занимается хоккеем. Водил дочь в школу. На том этапе мне это было очень важно. Я все сделал правильно и ни о чем не жалею. Ну, а сейчас обстоятельства изменились. К тому же на дворе почти декабрь. До конца сезона не так много осталось, в то же время самое важное я успею застать.
— Семью с собой в
— Нет. Они останутся в Норвегии. У моей жены есть дела на родине, решать которые нужно на месте. И дети тоже привязаны — ходят в школу. Но они будут приезжать ко мне на домашние серии нашей команды. Ну, а когда у нас будут выходные в СКА, буду летать к ним.
— По
— Скучал. Провел ведь там шесть лет. Познал людей, познал культуру. И научился быть частью русского сообщества. Оно несомненно отличается, но стало мне близким по духу. И это, безусловно, одна из причин моего возвращения.
— Вам наверняка известно, что в СКА огромное количество нападающих, и
—
ОЛИМПИАДА? КАК КХЛ СКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ.
— Вы начали переговоры со СКА около месяца назад. Других вариантов в КХЛ за это время не рассматривали?
— Особо даже не задумывался на этот счет.
— Надолго ли вы возвращаетесь?
— Я пока совсем не думал об этом. Дайте хоть один матч сыграть.
— Во сколько раз ваша зарплата в СКА выше той, что вы получали в «Сторхамаре»?
— Немножко выше, но это же не важно. Я еду за еще одним Кубком Гагарина. Вот что меня заводит. Вот почему я возвращаюсь. И хочу выиграть его со СКА.
— Вы много раз играли против команд Олега Знарка.
— О, да. Мне запомнилось, насколько он вовлечен в игру. С какой страстью работал. Похоже, он всегда стоит горой за своих игроков. Мы пока не знакомы, но думаю, что найдем общий язык.
— На Олимпиаду собираетесь?
— Собираюсь. Если КХЛ разрешит — обязательно поеду.
— То есть вы в курсе намерений лиги?
— Конечно. Читал об этом. Пока никто не знает, что в итоге произойдет. Но я готов следовать правилам. Как лига скажет, так и будет.