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15:30 (мск), источник: Прессбол

Горди Дуайер: Когалев отлично играл за «Юность», и мы рассчитываем, что он усилит наш состав

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча с «Авангардом».

Источник: РИА "Новости"

Когалев обязательно появится на льду. Это молодой хоккеист, способный привнести в нашу игру драйв и физическую мощь, в которых мы нуждаемся. Он хорошо проявил себя во время просмотра, потом отлично играл за «Юность», и мы рассчитываем, что он усилит наш состав. Будут и еще несколько изменений, но появление Когалева — самое серьезное из них.

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КХЛ 2017-2018
Неделя 14, 24.11.2017, 19:30
Динамо Мн
-Авангард-

Как оцените состояние команды, которая не так давно вернулась из самой дальней поездки сезона?

Это обычное испытание для любой команды КХЛ, которая возвращается домой после матчей в Шанхае, Владивостоке и Хабаровске, и должна пройти реакклиматизацию. Знаем, что важным будет начало матча. «Авангард» — топовый клуб не только Восточной конференции, но и всей Лиги, так что этот матч станет серьезным вызовом.

Что еще можете сказать о сопернике?

Это команда, в которой собраны очень талантливые игроки. Любое звено опасно, любое может забить. У «Авангарда» очень сильный и опытный голкипер Доминик Фурх. Также можно отметить их опытных защитников, которые хорошо умеют контролировать шайбу. Это атакующая команда. Мы должны аккуратно сыграть в обороне и при этом не забыть об атаке. Надо создавать трафик перед их вратарем и быть готовым сыграть на добивании, — приводит слова наставника официальный сайт «зубров».

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