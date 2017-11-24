Горди Дуайер: Когалев отлично играл за «Юность», и мы рассчитываем, что он усилит наш состав

Источник: РИА "Новости"

Когалев обязательно появится на льду. Это молодой хоккеист, способный привнести в нашу игру драйв и физическую мощь, в которых мы нуждаемся. Он хорошо проявил себя во время просмотра, потом отлично играл за «Юность», и мы рассчитываем, что он усилит наш состав. Будут и еще несколько изменений, но появление Когалева — самое серьезное из них.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 14, 24.11.2017, 19:30 Динамо Мн - Авангард -

Как оцените состояние команды, которая не так давно вернулась из самой дальней поездки сезона?

Это обычное испытание для любой команды КХЛ, которая возвращается домой после матчей в Шанхае, Владивостоке и Хабаровске, и должна пройти реакклиматизацию. Знаем, что важным будет начало матча. «Авангард» — топовый клуб не только Восточной конференции, но и всей Лиги, так что этот матч станет серьезным вызовом.

Что еще можете сказать о сопернике?