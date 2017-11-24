Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкий политик написал письмо школьнику из Нового Уренгоя
Клоги способны «убить» ваши ноги
Лавров: США нашли предлог для наращивания военных сил в Азии
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Олег Губин стал игроком «Спартака»

«Спартак» заключил двусторонний контракт с нападающим Олегом Губиным.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее хоккеист покинул хабаровский «Амур», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Губин провёл за хабаровский клуб 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-6». Провёл три силовых приёма, блокировал 16 бросков. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Нападающий «Спартака»: В России взятка — это нормально
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь