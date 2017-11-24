«Динамо» М: Удивляет, что профсоюз стремится изъять автобусы, а не имущество АНО
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выступил с заявлением по ситуации с имуществом клуба.
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выступил с заявлением по ситуации с имуществом клуба.
Ранее появились сведения, что профсоюз игроков КХЛ намерен судиться с клубом.
«Относительно появившихся в некоторых СМИ сообщений по поводу имущества АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» (генеральный директор А. Сафронов)
ООО «Хоккейный клуб Динамо-Москва» является владельцем хоккейной
Удивляет тот факт, что профсоюз хоккеистов в лице господина А. Коваленко стремится изъять автобусы, принадлежащие в настоящее время ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», а не автобусы, находящиеся в Балашихе на Арене и на территории отеля «Адонис», или имущество АНО, расположенное в её офисе на Восточной улице», — сказано в заявлении.