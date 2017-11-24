«Динамо» М: Удивляет, что профсоюз стремится изъять автобусы, а не имущество АНО

«Относительно появившихся в некоторых СМИ сообщений по поводу имущества АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» (генеральный директор А. Сафронов) пресс-служба Хоккейного клуба «Динамо-Москва» считает необходимым заявить следующее.



ООО «Хоккейный клуб Динамо-Москва» является владельцем хоккейной учебно-тренировочной базы «Новогорск», за аренду которой АНО накопила значительные долги. В счёт этого долга ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» по предложению АНО получило часть имущества, находившегося на УТБ «Новогорск», включая транспортные средства. Это предложение поступило в июне 2017 г. и было принято ООО «Хоккейный клуб «Динамо — Москва».



​Удивляет тот факт, что профсоюз хоккеистов в лице господина А. Коваленко стремится изъять автобусы, принадлежащие в настоящее время ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», а не автобусы, находящиеся в Балашихе на Арене и на территории отеля «Адонис», или имущество АНО, расположенное в её офисе на Восточной улице», — сказано в заявлении.