Андрей Мартемьянов: Хоккей — это единоборства, и их все надо выигрывать

Источник: Советский спорт

О матче против СКА

«Игра с лидером хоккея — это действительно большое событие для клуба, для команды и всего хоккейного сообщества, особенно в Хабаровске. Я считаю, что этот матч мы провели достойно — мы работали, бились до конца. Подтверждение этому — гол Александра Пикара на последних минутах встречи. Мы шли вперёд, хотели ещё раз забить и сравнять счёт. Надеялись хоть очко зацепить. Но уровень игры и класс СКА сейчас намного выше. Всё, что мы могли сделать — это перекрыть свои игровые недостатки самоотдачей и работоспособностью.

Естественно, основной упор делали на 5−4, уделили этому особое внимание. Мы разобрали технику игры СКА в этом формате и постарались максимально перекрыть им все лазейки, не дали забить. Особенно хорошо реализует большинство звено, в котором играет Гусев, но мы постарались закрыть им преимущество. На звено Ковальчука обращали внимание. Что касается движения — уделили больше внимания обороне. Мы готовились к тому, что придётся много защищаться. Считаю, что в итоге справились на твёрдую «четвёрку». Есть, конечно, помарки.

Но посмотрите на состав СКА — там, кроме хоккеистов сборной России, играют ребята из сборной Швеции, Финляндии. Это команда чемпионов. Но это естественно: СКА формируется как база для сборной команды страны, винить тут некого. Если руководство КХЛ и руководство Федерации хоккея России во главу угла ставят сборную России, нужно подстраиваться и выполнять эту установку. Встречаясь с такими соперниками на льду, игроки понимают: они могут многое. У СКА не так много поражений, это факт. Но самооценка и уверенность в своих силах взлетает очень высоко, даже если на равных с ними играть.

Об опыте преодоления неудач

«В «Автомобилисте» были моменты, с которыми в моей карьере тренера постоянно приходиться сталкиваться — делать команду из того что есть, мотивировать, находить место каждому игроку. В этом и заключается мой опыт. Конечно, хочется работать со стабильной командой. Но тренер работает с тем, что дадут. Были взлёты и падения, были провалы и успехи — это тренерская доля. Но этот опыт помогает работать без лишних волнений: я постоянно готов к тому, что мне нужно терпеливо и понемногу собирать всё лучшее в людях. Не во всех клубах руководство терпеливо относится к такому процессу.

Спасибо руководству «Амура» за оказанное доверие. У нас вот была затяжная серия из девяти поражений, хотя мы играли неплохо. Но дотерпели, и теперь постепенно выползаем из этой ямы. В нас верят.

О жестком хоккее

«Хоккей — это такая игра, которую многие любят не столько из-за заброшенных шайб и красивых комбинаций, сколько из-за жёсткости. Это мужской спорт. Многие болельщики приходят посмотреть именно на азартную, боевую игру. Я скрывать не буду — мне импонирует канадский хоккейный стиль. Я рос на этом, стал защитником. Да, я пытаюсь привить своим подопечным эту же жёсткость и желание борьбы. Потому что это часть хоккея. Прибавляй жёсткости в каждом элементе — и ты вырастешь в мастера хоккея, будут результаты. Игрок должен уметь не только шайбу забросить, но и черновую работу сделать. Отобрать шайбу, притащить её в зону — везде борьба. Вообще, современный хоккей — это очень много единоборств, и все их надо выигрывать. Те, кто слаб характером и физически не подготовлен, сами уходят».

Об игре на маленькой площадке

«Канадская площадка помогла “Амуру”. Пространства стало меньше, мы поменяли стиль игры. Адаптироваться только было непросто: в первых матчах домашней серии, не скрою, мы играли будто бы на выезде. Мы начали сезон в гостях, полтора месяца были в пути. Из-за нашего географического положения путешествовали на старте сезона очень много: нужно было и к играм готовиться, и визы ставить, и выставочные матчи сыграть, и на турнире выступить — к нам ведь никто не едет из-за того, что мы так далеко. В итоге возвращаемся домой — а у нас тут другая площадка. И сразу “Йокерит” приезжает в обалденной форме, и пошло-поехало. Пока привыкали, успели проиграть четыре матча дома. Но мы с честью вышли из этого положения, дай Бог, чтобы и дальше так складывалось».

О разных хоккейных школах

«Хоккей везде одинаковый. Только стили разные. Иностранные ребята отличаются от наших отношением к своему делу. Как бы слово подобрать… серьёзностью, наверное. Это даже не стиль, это просто черта рабочая у них такая.

Константин Шафранов три сезона работал в североамериканской лиге— естественно, его опыт для нас как свежая струя. Когда долго варишься в одной и той же кухне, взгляд немного закисает. Новые веяния никогда не помешают.

С другой стороны — мне как тренеру неважно, откуда человек приехал, из какой страны, из какого города. Задача тренерского штаба — найти в игроке точку соприкосновения с нашей командой и использовать её. Иностранцев у нас нет, все они —игроки «Амура».

На возраст мы, кстати, тоже внимания не обращаем. Я регулярно слышу оценки болельщиков о том, что Виталий Атюшов у нас стареет. Он пришёл на сборы в такой же форме, как и Олег Ли, у них лучшая подготовка была.

Дай Бог, он ещё 5−7 лет отыграет. Как он готовится, как к своему делу относится — с него пример надо брать. А то, что наши иностранные тигры рождены и воспитаны в другой среде — так это ещё один плюс для нас. Они опытом делятся, у них другой взгляд.

Об изменениях в команде

«Мы стабилизировались. Улучшилась игра в нападении, наши пары защитников более-менее устоялись. Теперь с командой стало легче работать в том, что касается требований тренерского штаба. Ещё могу сказать, что атмосфера в команде изменилась — это связано в первую очередь с тем, что пришли новые игроки. Они уже влились в коллектив — почувствовали, так сказать, локоть друг друга. Я думаю, что атмосфера у нас сейчас более рабочая, чем в начале сезона. Задача на вторую половину чемпионата — только вперёд. Правда, я не знаю ни одного тренера, который бы такой вектор перед своими игроками не ставил».

О лидерах «Амура»

«Алексей Бывальцев и Олег Ли проводят очень яркий сезон, дай Бог, чтобы это был не самый лучший сезон в их карьере. Парни-то молодые, им ещё расти и расти. Доверие тренерского штаба они оправдывают, поэтому развиваются. Мы подсказываем им важные технические нюансы, они их впитывают и претворяют в жизнь на льду, правильно готовятся к играм.

Олег Ли буквально за полгода кардинально поменял своё отношение к тренировкам, к предсезонной подготовке. Он пришёл на сборы в отличной физической форме — это было видно. И его отношение, его серьёзный настрой тоже были налицо.

Что касается Лёши Бывальцева—это толковый, умный центральный нападающий. Сейчас таких мало. В общем-то, он ведёт игру звена, очень уверен в себе, оправдывает наше доверие. Играть он, безусловно, умеет. Возможно, в прошлом он просто находился в среде, где не мог раскрыться. Я думаю, что обстановка, в которой он сейчас работает, помогает ему правильно готовиться к матчам и выкладываться.

Пикар — мощный силовой форвард, он понимает своё предназначение в команде и выполняет его. У Александра Фролова задачи другие. Пока мы не планируем объединять их в одну тройку. Когда Павел Дедунов в отличной форме, они с Пикаром вдвоём могут ужас навести на любую команду. Фролов силён на пятаке, в сохранении шайбы и в создании моментов — хорошо привозит шайбу в зону. Реализовать момент, когда игрок выходит один на один с вратарём — не его основная задача, но он продавливает защиту соперника. Фролов отлично использует свои габариты, хорошо умеет укрывать шайбу — это важный навык в борьбе. У нас практически нет одноплановых игроков. У всех есть свои сильные качества, и мы помогаем игрокам их развивать. Соответственно, слабые стороны стараемся подтягивать.

Ян Коларж — мастер. Я надеюсь, что его место в сборной Чехии на предстоящей Олимпиаде никто не оспорит. Он не только на словах готовится к этому выступлению — Коларж в каждом матче доказывает, что он один из лидеров команды.

Многие легионеры проходили через дальневосточные команды. Кто-то привык, как тот же Ян Коларж— он уже закоренелый дальневосточник. У кого-то это не вышло. Когда мы подписывали Квапила, рассчитывали в основном на его снайперские качества. К сожалению, он их не продемонстрировал. На тренировках его просматривать было бессмысленно: нужно наблюдать хоккеиста в игре. Мы его на лёд выпускали, но не срослось. Отношусь к этой ситуации как к рабочему моменту: возможно, в «Амуре» просто не было подходящей среды, чтобы Квапил свои качества полностью раскрыл. Бомбардиры вообще крайне чувствительны к обстановке — им нужен надёжный партнёр, который будет «кормить», подносить шайбы для завершающего броска.

О кумирах среди тренеров

«В первую очередь, Виктор Васильевич Тихонов. Под его руководством я играл в ЦСКА, очень многое у него перенял. Даже сейчас, когда я уже тренер, а не игрок, я во многих ситуациях мысленно меняюсь с ним местами и думаю: «А что бы он предпринял в этом случае?». Его поведение в команде, стиль руководства и знание хоккея очень многое мне дали. Кроме этого, вспоминаю Игоря Ефимовича Дмитриева, Валерия Ивановича Васильева.

У меня внутри школа советского хоккея. Я ориентируюсь на то, как эти люди в тех или иных сложных ситуациях выходили из положения. Естественно, я думаю, это одни из лучших тренеров в мировом хоккее. Может быть, многие методы тогда кому-то не нравились. Но это были времена СССР, потом у нас был переходный период и мы находились в непонятном состоянии, немного изменились нравы, мировоззрение. А в итоге мы возвращаемся обратно — к тому хоккею, который был.

В команде должна быть умеренная демократия. Но и железный кулак обязательно должен присутствовать. Все парни у нас разные, у всех разный возраст, разные взгляды. Чтобы все лучшие качества из них вытащить, нужно постоянно держать руку на пульсе контроля.

Знаю, что у Тарасова были очень жёсткие тренировки. Он был очень требовательным тренером, но ведь он воспитывал лучших игроков страны в ЦСКА и сборной СССР. Все его подопечные были личностями. А их нужно было держать в руках. Это дорогого стоит. Нужен железобетонный характер и авторитет, чтобы удержать такую команду.

О самом сложном матче

«Очень тяжёлая игра была с ХК «Сочи» на их поле. Мы до конца не поняли, почему так вышло — проигрывали практически во всех компонентах. Предположу, что ещё и климат на это повлиял. Мы приехали, а там морской воздух, практически курорт. Бархатный сезон, аура совсем не боевая. Очень тяжёлый матч вышел. Мы взяли очко в этой встрече — просто зубами его выгрызли.

В этом зрелищность, но и сложность любого игрового вида спорта, а в особенности — хоккея. В любой момент игра может встать с ног на голову. Матч с минским «Динамо» это показал. Вели в счете 2:0, нужно было просто доиграть. Но, видимо, какой-то червячок внутри уже был: соперник не сломлен, сопротивляется, и ребята внезапно меняют игру. Хотя установки такой не было. В итоге просто подарили сопернику инициативу, пропустили ненужные голы. Хорошо, что в овертайм вытянули.

О поведении во время матчей