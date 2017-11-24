Условия контракта «Ак Барса» с Зариповым с 2018 года будут схожими с соглашением в июле

В пятницу «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним форвардом, соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Обе стороны подписали схожее по срокам соглашение в июле, которое было расторгнуто в связи с двухгодичной дисквалификацией игрока из-за нарушения антидопинговых правил. 21 ноября Международная федерация хоккея объявила о сокращении наказания до шести месяцев, в связи с чем срок отстранения Зарипова истек 22 ноября.

«Клуб подписал с Зариповым договор на других условиях, учитывая, что половина сезона прошла. Но что касается второго года, то контракт действует на тех же условиях, которые обговаривались летом», — сказал Якубов.

По словам генменеджера клуба, Зарипов может набрать форму в предстоящих матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги, чтобы рассчитывать на попадание на Олимпийские игры 2018 года. «Все от него зависит. Но он парень опытный, поэтому считаю, что подготовится», — отметил Якубов.