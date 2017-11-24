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13:03 (мск), источник: ТАСС

Условия контракта «Ак Барса» с Зариповым с 2018 года будут схожими с соглашением в июле

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Условия нынешнего контракта нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Даниса Зарипова с сезона-2018/19 будут схожими с соглашением, подписанным летом. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

В пятницу «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним форвардом, соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Обе стороны подписали схожее по срокам соглашение в июле, которое было расторгнуто в связи с двухгодичной дисквалификацией игрока из-за нарушения антидопинговых правил. 21 ноября Международная федерация хоккея объявила о сокращении наказания до шести месяцев, в связи с чем срок отстранения Зарипова истек 22 ноября.

«Клуб подписал с Зариповым договор на других условиях, учитывая, что половина сезона прошла. Но что касается второго года, то контракт действует на тех же условиях, которые обговаривались летом», — сказал Якубов.

По словам генменеджера клуба, Зарипов может набрать форму в предстоящих матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги, чтобы рассчитывать на попадание на Олимпийские игры 2018 года. «Все от него зависит. Но он парень опытный, поэтому считаю, что подготовится», — отметил Якубов.

Данис Зарипов является пятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, два из которых он выиграл в составе казанского клуба, лучшим снайпером плей-офф лиги сезона-2016/17. Форвард также является трехкратным чемпионом мира.

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