Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Отбывший дисквалификацию за допинг Конев подписал пробный контракт с ХК «Адмирал»
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Конев в июле был отстранен Международной федерацией хоккея (IIHF) до 19 ноября, так как в его
«Конев, отбывший дисквалификацию, подписал пробный контракт с “Адмиралом” до 21 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне 28-летний Конев сыграл 30 матчей в КХЛ за «Адмирал» (из них 6 — в плей-офф) и сделал две результативные передачи.