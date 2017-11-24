Отбывший дисквалификацию за допинг Конев подписал пробный контракт с ХК «Адмирал»

Источник: РИА "Новости"

Конев в июле был отстранен Международной федерацией хоккея (IIHF) до 19 ноября, так как в его допинг-пробе были обнаруженные запрещенные вещества.

«Конев, отбывший дисквалификацию, подписал пробный контракт с “Адмиралом” до 21 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.