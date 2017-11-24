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12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Отбывший дисквалификацию за допинг Конев подписал пробный контракт с ХК «Адмирал»

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил российский защитник Андрей Конев подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Адмирал» из Владивостока, сообщается в новостном аккаунте КХЛ в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Конев в июле был отстранен Международной федерацией хоккея (IIHF) до 19 ноября, так как в его допинг-пробе были обнаруженные запрещенные вещества.

«Конев, отбывший дисквалификацию, подписал пробный контракт с “Адмиралом” до 21 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 28-летний Конев сыграл 30 матчей в КХЛ за «Адмирал» (из них 6 — в плей-офф) и сделал две результативные передачи.

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