Данис Зарипов заявил, что возвращение в ХК «Ак Барс» получилось трудным
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
В пятницу «Ак Барс» объявил, что 36-летний Зарипов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, подписал с клубом контракт до конца сезона-2018/19. Зарипов в составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он выступал за магнитогорский «Металлург».
«Возвращение в клуб получилось трудным. К счастью, удалось доказать, что справедливость на нашей стороне. Сегодня мы здесь и приступаем к работе, начинаем путь к победе. Сначала буду проходить медосмотр, после чего полноценно приступаю к тренировкам. Пока не могу оценивать свои силы и возможности. Буду стараться как можно быстрее привести себя в лучшую форму», — цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что контракт с Зариповым был подписан в четверг вечером.
«Очень много болельщиков ждали этого момента. Остается надеяться, что Данис принесет нам много радости и забьет много голов. Контракт был подписан буквально вчера вечером, и Зарипов официально стал игроком “Ак Барса”. Контракт рассчитан до конца следующего сезона. Хочется еще раз сказать всем, кто участвовал в процессе, большое спасибо, а Данису пожелать больше забитых голов и удачи в нашей команде», — сказал Якубов.