Данис Зарипов заявил, что возвращение в ХК «Ак Барс» получилось трудным

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Ак Барс» объявил, что 36-летний Зарипов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, подписал с клубом контракт до конца сезона-2018/19. Зарипов в составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он выступал за магнитогорский «Металлург».

«Возвращение в клуб получилось трудным. К счастью, удалось доказать, что справедливость на нашей стороне. Сегодня мы здесь и приступаем к работе, начинаем путь к победе. Сначала буду проходить медосмотр, после чего полноценно приступаю к тренировкам. Пока не могу оценивать свои силы и возможности. Буду стараться как можно быстрее привести себя в лучшую форму», — цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что контракт с Зариповым был подписан в четверг вечером.