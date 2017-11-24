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12:19 (мск), источник: Р-Спорт

Данис Зарипов заявил, что возвращение в ХК «Ак Барс» получилось трудным

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира российский форвард Данис Зарипов заявил, что возвращение в казанский хоккейный клуб «Ак Барс» получилось для него трудным.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Ак Барс» объявил, что 36-летний Зарипов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, подписал с клубом контракт до конца сезона-2018/19. Зарипов в составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он выступал за магнитогорский «Металлург».

«Возвращение в клуб получилось трудным. К счастью, удалось доказать, что справедливость на нашей стороне. Сегодня мы здесь и приступаем к работе, начинаем путь к победе. Сначала буду проходить медосмотр, после чего полноценно приступаю к тренировкам. Пока не могу оценивать свои силы и возможности. Буду стараться как можно быстрее привести себя в лучшую форму», — цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что контракт с Зариповым был подписан в четверг вечером.

«Очень много болельщиков ждали этого момента. Остается надеяться, что Данис принесет нам много радости и забьет много голов. Контракт был подписан буквально вчера вечером, и Зарипов официально стал игроком “Ак Барса”. Контракт рассчитан до конца следующего сезона. Хочется еще раз сказать всем, кто участвовал в процессе, большое спасибо, а Данису пожелать больше забитых голов и удачи в нашей команде», — сказал Якубов.

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