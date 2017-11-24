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12:13 (мск), источник: ТАСС

Мозякин, скорее всего, не сыграет в предстоящей домашней серии «Металлурга» в КХЛ

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, скорее всего, не сыграет в ближайшей домашней серии команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Источник: РИА "Новости"

14 ноября Мозякин в игре со «Спартаком» в Москве получил травму в столкновении с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым. После чего Величкин сообщил ТАСС, что игроку не потребуется операция.

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«В ближайшей домашней серии Мозякин, скорее всего, не сыграет», — сказал Величкин.

В прошлом сезоне Мозякин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, став, в частности, первым, кто набрал 1000 очков в чемпионатах России. Форвард также является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

«Металлург» с 24 по 30 ноября проведет домашние матчи с «Торпедо», рижским «Динамо», «Северсталью» и «Спартаком».

Металлург Мг
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