Мозякин, скорее всего, не сыграет в предстоящей домашней серии «Металлурга» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

14 ноября Мозякин в игре со «Спартаком» в Москве получил травму в столкновении с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым. После чего Величкин сообщил ТАСС, что игроку не потребуется операция.

«В ближайшей домашней серии Мозякин, скорее всего, не сыграет», — сказал Величкин.

В прошлом сезоне Мозякин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, став, в частности, первым, кто набрал 1000 очков в чемпионатах России. Форвард также является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем сезоне.