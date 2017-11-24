Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро»
ХК «Витязь» подписал полноценный контракт с форвардом Никитой Двуреченским
МОСКВА, 24 ноя —
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МОСКВА, 24 ноя —
Подробности соглашения не уточняются. Ранее 26-летний форвард подписал с «Витязем» просмотровый контракт.
В нынешнем сезоне Двуреченский сыграл три матча в КХЛ за «Витязь», очков не набрал.