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10:25 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Витязь» подписал полноценный контракт с форвардом Никитой Двуреченским

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. «Витязь» заключил полноценный контракт с российским нападающим Никитой Двуреченским, сообщается в официальном аккаунте подмосковного хоккейного клуба в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Подробности соглашения не уточняются. Ранее 26-летний форвард подписал с «Витязем» просмотровый контракт.

В нынешнем сезоне Двуреченский сыграл три матча в КХЛ за «Витязь», очков не набрал.

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