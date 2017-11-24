Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро»
ХК «Амур» обменял Янчевского и Юртайкина в «Магнитку» и «Локомотив» соответственно
МОСКВА, 24 ноя —
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МОСКВА, 24 ноя —
В октябре 19-летний Янчевский перешел в «Амур» из «Металлурга», но не сыграл ни одного матча за хабаровчан.
Также в октябре «Локомотив» на «Амур» сменил 20-летний Юртайкин. В пяти матчах за хабаровский клуб форвард не набрал результативных баллов.