Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс» после окончания дисквалификации

КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова до 22 мая 2019 года в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17, в анализах спортсмена были найдены запрещенные вещества псевдоэфедрин и гидрохлортеозид. Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ему выступать на территории стран, являющихся членами организации. Исключение составляла лишь Северная Америка, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства по части дисквалификации игроков.