Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс» после окончания дисквалификации

Контракт рассчитан до конца сезона-2018/19, 36-летний хоккеист будет выступать за команду под 25-м номером.
КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова до 22 мая 2019 года в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17, в анализах спортсмена были найдены запрещенные вещества псевдоэфедрин и гидрохлортеозид. Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ему выступать на территории стран, являющихся членами организации. Исключение составляла лишь Северная Америка, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства по части дисквалификации игроков.
Позднее российский хоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации. На основании документов, предоставленных Зариповым и его адвокатами, IIHF заключила, что он не принимал запрещенные вещества преднамеренно. Международная федерация хоккея сократила срок его дисквалификации. Зарипов получил право принимать участие в соревнованиях с 23 ноября.