Доус, Ковальчук и Мозякин. Кто может приехать в Астану на Матч звезд КХЛ

Первыми свой выбор сделают болельщики, которым предоставлено право определить 16 игроков (по четыре в каждом дивизионе). Мини-состязание среди хоккейных фанатов началось 21 ноября, а завершится 1 декабря. После болельщиков свои голоса отдадут спортивные журналисты — они выберут защитника, нападающего и вратаря в каждом из дивизионов. Доукомплектует команды сама Лига.
Окончательный список хоккеистов, которые будут приглашены в Астану, объявят 12 декабря. Последние четыре участника события будут названы по итогам матчей Кубка Вызова МХЛ.
Кандидаты в команды Восточной конференции.
— Никита Трямкин (23 года, «Автомобилист») — четыре гола, 12 передач, полезность «+11»
— Александр Брынцев (22 года, «Нефтехимик») — три гола, девять передач, полезность «+3».
— Владимир Ткачев (24 года, «Ак Барс») — 19 голов, девять передач, полезность «+9»
— Сергей Мозякин (36 лет, «Металлург Мг») — 15 голов, 16 передач, полезность «-1».
— Филип Ларсен (27 лет, «Салават Юлаев») — девять голов, 13 передач, полезность «+5»
— Евгений Медведев (35 лет, «Авангард») — шесть голов, восемь передач, полезность «+7».
— Линден Вей (26 лет, «Барыс») — 12 голов, 32 передачи, полезность «+11»
— Найджел Доус (32 года, «Барыс») — 29 голов, 13 передач, «+8».
Команды в команды Западной конференции.
— Патрик Херсли (31 год, СКА) — 10 голов, 16 передач, полезность «+14»
— Марк-Андре Граньяни (30 лет, «Динамо Минск») — один гол, 18 передач, полезность «-6».
— Илья Ковальчук (34 года, СКА) — 24 гола, 16 передач, полезность «+6»
— Эли Толванен (18 лет, «Йокерит») — 16 голов, 13 передач, полезность «+13».
— Стаффан Кронвалль (35 лет, «Локомотив») — шесть голов, 17 передач, полезность «+8»
— Войтех Мозик (24 года, «Витязь») — пять голов, 14 передач, полезность «+4».
— Дмитрий Кагарлицкий (28 лет, «Северсталь») — 11 голов, 20 передач, полезность «+4»
— Кирилл Капризов (20 лет, ЦСКА) — 13 голов, 16 передач, полезность «+12».
Добавим, Неделя звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги в Астане начнется 10 января. В этот день состоится «Матч звезд Женской хоккейной лиги». На следующий день, 11 января, Кубка Вызова МХЛ разыграют команды «Запада» и «Востока» молодежной лиги.
Матч всех звезд (13—14 января) будет состоять из четырех игр сборных команд дивизионов КХЛ. В первый день хоккеисты определят финалистов и участников матча за третье место, а 14 числа будут выявлены чемпионы и призеры звездного уик-энда. Также ведущие игроки Лиги примут участие в мастер-шоу.