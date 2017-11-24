Доус, Ковальчук и Мозякин. Кто может приехать в Астану на Матч звезд КХЛ

Первыми свой выбор сделают болельщики, которым предоставлено право определить 16 игроков (по четыре в каждом дивизионе). Мини-состязание среди хоккейных фанатов началось 21 ноября, а завершится 1 декабря. После болельщиков свои голоса отдадут спортивные журналисты — они выберут защитника, нападающего и вратаря в каждом из дивизионов. Доукомплектует команды сама Лига.

Окончательный список хоккеистов, которые будут приглашены в Астану, объявят 12 декабря. Последние четыре участника события будут названы по итогам матчей Кубка Вызова МХЛ.

Выбор редакции Vesti.kz:

Кандидаты в команды Восточной конференции.

Дивизион Харламова.

Защитники.

— Никита Трямкин (23 года, «Автомобилист») — четыре гола, 12 передач, полезность «+11»

— Александр Брынцев (22 года, «Нефтехимик») — три гола, девять передач, полезность «+3».

Нападающие.

— Владимир Ткачев (24 года, «Ак Барс») — 19 голов, девять передач, полезность «+9»

— Сергей Мозякин (36 лет, «Металлург Мг») — 15 голов, 16 передач, полезность «-1».

Дивизион Чернышева.

Защитники.

— Филип Ларсен (27 лет, «Салават Юлаев») — девять голов, 13 передач, полезность «+5»

— Евгений Медведев (35 лет, «Авангард») — шесть голов, восемь передач, полезность «+7».

Нападающие.

— Линден Вей (26 лет, «Барыс») — 12 голов, 32 передачи, полезность «+11»

— Найджел Доус (32 года, «Барыс») — 29 голов, 13 передач, «+8».

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Команды в команды Западной конференции.

Дивизион Боброва.

Защитники.

— Патрик Херсли (31 год, СКА) — 10 голов, 16 передач, полезность «+14»

— Марк-Андре Граньяни (30 лет, «Динамо Минск») — один гол, 18 передач, полезность «-6».

Нападающие.

— Илья Ковальчук (34 года, СКА) — 24 гола, 16 передач, полезность «+6»

— Эли Толванен (18 лет, «Йокерит») — 16 голов, 13 передач, полезность «+13».

Дивизион Тарасова.

Защитники.

— Стаффан Кронвалль (35 лет, «Локомотив») — шесть голов, 17 передач, полезность «+8»

— Войтех Мозик (24 года, «Витязь») — пять голов, 14 передач, полезность «+4».

Нападающие.

— Дмитрий Кагарлицкий (28 лет, «Северсталь») — 11 голов, 20 передач, полезность «+4»

— Кирилл Капризов (20 лет, ЦСКА) — 13 голов, 16 передач, полезность «+12».

Добавим, Неделя звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги в Астане начнется 10 января. В этот день состоится «Матч звезд Женской хоккейной лиги». На следующий день, 11 января, Кубка Вызова МХЛ разыграют команды «Запада» и «Востока» молодежной лиги.