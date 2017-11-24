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02:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарипов в «Ак Барсе»: супертрансфер или ошибка?

Российский нападающий Данис Зарипов с большой долей вероятности уже сегодня подпишет контракт с «Ак Барсом». Поможет ли это казанскому клубу?

ПРОБЛЕМЫ С СОСТАВОМ

Когда летом обсуждался переход Зарипова в «Ак Барс» — назовем его первым переходом — состав казанцев выглядел более укомплектованным, чем сейчас. Но невнятный календарь и банальное невезение сделали свое дело. На Казань посыпались травмы, и Зинэтула Билялетдинов вновь был вынужден полностью менять звенья, только-только сформированные к октябрю.

Один из двух лучших игроков «Барсов» Джастин Азеведо вернется только к середине декабря, и его форма будет вызывать вопросы. Самый полезный нападающий команды Федор Малыхин выбыл аж до начала плей-офф.

Его статистика не вызывает восторгов, но это следствие уровня партнеров — Малыхин делал лучше каждого, с кем выходил в одном звене. Без техники Федора, сопряженной с трудолюбием и желанием пахать, обездоленными стались сразу несколько вингеров. Не стоит забывать и про операцию Андрея Попова, без которого осиротел Антон Глинкин, который и без того был не самым стабильным нападающим команды.

Апофеозом проблем с составом стал матч с ЦСКА, на который был заявлен аж один чистый центральный нападающий Александр Свитов, а в центре второго звена выходил Василий Токранов. Владимир Ткачев с Антоном Ландером уже вернулись на лед, но скандинав в целом пока не оправдывает ожиданий относительно игры в нападении (в своей зоне швед хорош). Вопросов нет лишь по Ткачеву.

С КЕМ ИГРАТЬ ЗАРИПОВУ?

И вот такому «Ак Барсу» Зарипов может оказаться полезным. «Ак Барсу», в котором в последнем юните большинства выходят кудесники шайбы Денис Голубев и Антон Лукоянов, а Ярослав Косов вынужден играть во второй тройке. Да и Роб Клинкхаммер, выписанный из Минска, пока никак не может забросить за новую команду. Канадец может сыграть как слева, так и справа, и пусть бросок у него абсолютно не идет, выдать точный пас он может — и незрячий, и горизонтальный через всю зону.

Пока место Зарипову видится именно во второй тройке с Ткачевым и Клинкхаммером. Первые матчи, возможно, он начнет пониже, но вряд ли он окажется рядом со Свитовым или Михаилом Глуховым. Относительно светлое пятно в боттом-лайн «Ак Барса» — это Никита Язьков, выменянный у «Кузни» и уже ставший главным открытием нового сезона в Казани. Малыхин, рядом с которым спрогрессировал Язьков, пока ничем не сможет помочь партнерам. С ним в центре выходит Андрей Потапов, которому после Петериса Скудры мил даже Билялетдинов.

Зарипов с Потаповым и Язьковым — вариант интересный, но Даниса явно приобретали не для третьей тройки. Главным вопросом все еще остается проблема физической формы. Легенда «Ак Барса» тренировался каждый день, поддерживая себя в приемлемом состоянии, но это сложно сравнить с полноценным пребыванием в команде.

Если Данис с первых матчей почувствует игру, то ему найдется место даже на краю с Иржи Секачем и Ландером. Но неизвестно, что случится быстрее — оклемается после полугодичного простоя Зарипов или вернется поломанный Азеведо.

Текущий состав «Ак Барса» в атаке + Зарипов:
Секач — Ландер — Галиев
Клинкхаммер — Ткачев — Зарипов
Лукоянов — Потапов — Язьков
Глинкин — Свитов (Глухов) — Косов.

МЕСТО НАЙТИ НЕПРОСТО

Однако в самом оптимальном виде «Ак Барса» в сочетаниях Секач — Ландер — Азеведо и Галиев — Ткачев — Клинкхаммер для Зарипова места практически нет. При аксиоме «Зарипов — игрок верхних троек» непонятно, что делать, когда лидеры вернутся на лед. Билялетдинову придется либо перемещать легионера в третью тройку, что само по себе несколько абсурдно, или спускать вниз Галиева.

Но Станислав, несмотря на излишне скромные цифры в статистике, в последний месяц выглядит гораздо увереннее, чем в начале сезона. Он не боится брать игру на себя, идет в обводки, много бросает из-под защитников. У него есть и главный козырь по сравнению с Зариповым — прекрасная скорость. А ни с кем из легионеров первого звена Зарипов, далекий от идеальной формы, при всем уважении, сравниться не сможет.

И Галиеву, и Клинкхаммеру не помешает конкуренция за место в состав — до подписания Зарипова скамейка, при всей ее длине, обеспечить резню за попадание в топ-6 не могла. Но в плей-офф скорость и выносливость будут иметь решающее значение.

Оптимальный состав «Ак Барса» + Зарипов:
Секач — Ландер — Азеведо
Клинкхаммер — Ткачев — Галиев
Язьков — Малыхин — Зарипов
Лукоянов (Глинкин) — Свитов (Попов, Глухов) — Косов (Потапов).

КРАСИВО ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ

Даже если принять за основу, что физическая форма Даниса достаточно хороша для уровня КХЛ, в плей-офф ему все равно будет непросто. Во время месячной олимпийской паузы в команде будут отсутствовать Ткачев и от четырех до пяти легионеров — о сыгрывании тут речи не идет, не растерять бы набранные кондиции. Отсутствие летних сборов даст знать именно тогда, когда от команды будет требоваться максимальная отдача — весной.

Однако в какой бы ни был форме Данис, его появление подстегнет команду, причем только в положительном ключе. Достаточно посмотреть, как расплываются в улыбке игроки, услышав его имя — даже всегда молчаливый Эмиль Гарипов.

Едва ли мы увидим Зарипова в той форме, в какой он предстал в прошлогоднем плей-офф, когда он показал лучшую результативность с 2014 года. Но интересно будет посмотреть на Даниса, который в 36 лет столкнулся с главным вызовом в своей карьере.

Психологический фактор сыграет свою роль, даже если ноги в каких-то случаях бежать не будут. Зарипов в любом случае приложит максимум усилий, чтобы очистить свое доброе имя фирменными щелчками. Да и вряд ли Данис не захочет красивого завершения карьеры в городе, который стал ему домом.

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