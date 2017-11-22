«Вайсфельд — хитрый человек»: скандал в «Салавате» — кто прав?

В интернете появилось видео, на котором защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев объясняется перед болельщиками за неудачные результаты.

— Что от нас требуют, то мы и делаем. Игры нет, — отметил Арзамасцев. — У нас голова вся забита обороной, об атаке мы не думаем. Тренер сам не может понять, что мы привыкли играть в атакующий хоккей. Тренер говорит, чтобы мы играли в обороне.



Иностранные тренеры все время под себя хотят подстроить. Захаркин пришел, говорит: «Ты можешь это — давай делай». А они хотят сделать, чтобы все игроки одинаково играли.



Есть генеральный менеджер, Вайсфельд, вот спросите у него. Он хитрый человек. Он сидит там. Ему дали шанс, он привез тренеров, сейчас он до последнего их отстаивает. Потому что если их уберут — его тоже уберут.

— Тренера не снимаем! — со смехом поприветствовал меня Леонид Вайсфельд, у которого эта фраза в последние несколько недель заменяет «добрый день». Видео с участием Арзамасцева он видел, но говорить на эту тему не желает. Мол, что тут комментировать, «Ак Барсу» влетели по полной, все на эмоциях, вот и говорят, не думая, что в современном мире видеокамеры на каждом шагу. Ничего, в общем, такого.

В чем-то можно согласиться. С другой стороны, публичная критика собственных тренера и генменеджера, пусть даже в разговоре с болельщиками — огромная редкость в нашем хоккее. Да и не только в нашем.

Хотя претензии, конечно, удивляют. Что значит «сильно мягкий»? Не орет? А разве должен? Обязанность тренера — доносить до игроков установки. Обязанность игроков — их выполнять. Можно сколько угодно прикрываться особенностями менталитета, но если вы профессионалы, получаете за свою работу серьезные деньги, а ваши дальнейшие заработки зависят от текущих выступлений, то дело ваше предельно простое: выполнять все от и до, а желательно делать даже больше.

Одна проблема: огромный дефицит игроков порождает подобные ситуации. Которые не так и редки в нашем хоккее. Приходится слышать о группировках, с которыми тренерам еще как-то совладать надо. А все из-за того, что кадров нет. Заменить даже откровенно плохо играющего статусного россиянина зачастую не представляется возможным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbzNYponl2E/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Начинаем #ЗеленоеДерби.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-22T14:02:07+00:00">Nov 22, 2017 at 6:02am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Захаркин был так мил, то какого черта на второй сезон с ним «Салават» так лихорадило? Не он же на льду решения принимал. Не он «привозил». Не ругался, и расслабились? И как это характеризует игроков?

Вестерлунд — один из умнейших тренеров мира, начавший тренировать за 11 лет до появления Арзамасцева. Вечный студент хоккея, в том смысле, что не перестает его изучать. С кем он только ни работал. И умудрился взять бронзу на Олимпиаде в Сочи, располагая еле живой командой, чьей главной звездой был 43-летний Теему Селянне.

Он далеко не тренер-романтик. Но он здорово разбирается в игроках и идеально определяет им роли. Совсем не стрижет всех под одну гребенку. Вспомните хотя бы «Йокерит» и хоккеистов, которых он в нем открыл. Просто если игрок, у которого якобы сильная сторона — обыгрыш, обыгрывает в одном случае из трех, то это трудно называть сильной стороной.

Он может надоесть всем своей обороной, но таков уж он, и на нее он уже наложит атаку, которую тоже умеет строить. На его выверенные позиционки, когда команда его слушает, любо-дорого смотреть.