Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Вайсфельд — хитрый человек»: скандал в «Салавате» — кто прав?
Игрок уфимского клуба Захар Арзамасцев раскритиковал генменеджера и тренера команды.
Игрок уфимского клуба Захар Арзамасцев раскритиковал генменеджера и тренера команды.
В интернете появилось видео, на котором защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев объясняется перед болельщиками за неудачные результаты.
— Что от нас требуют, то мы и делаем. Игры нет, — отметил Арзамасцев. — У нас голова вся забита обороной, об атаке мы не думаем. Тренер сам не может понять, что мы привыкли играть в атакующий хоккей. Тренер говорит, чтобы мы играли в обороне.
Иностранные тренеры все время под себя хотят подстроить. Захаркин пришел, говорит: «Ты можешь это — давай делай». А они хотят сделать, чтобы все игроки одинаково играли.
Есть генеральный менеджер, Вайсфельд, вот спросите у него. Он хитрый человек. Он сидит там. Ему дали шанс, он привез тренеров, сейчас он до последнего их отстаивает. Потому что если их уберут — его тоже уберут.
— Тренера не снимаем! — со смехом поприветствовал меня Леонид Вайсфельд, у которого эта фраза в последние несколько недель заменяет «добрый день». Видео с участием Арзамасцева он видел, но говорить на эту тему не желает. Мол, что тут комментировать, «Ак Барсу» влетели по полной, все на эмоциях, вот и говорят, не думая, что в современном мире видеокамеры на каждом шагу. Ничего, в общем, такого.
В
Хотя претензии, конечно, удивляют. Что значит «сильно мягкий»? Не орет? А разве должен? Обязанность тренера — доносить до игроков установки. Обязанность игроков — их выполнять. Можно сколько угодно прикрываться особенностями менталитета, но если вы профессионалы, получаете за свою работу серьезные деньги, а ваши дальнейшие заработки зависят от текущих выступлений, то дело ваше предельно простое: выполнять все от и до, а желательно делать даже больше.
Одна проблема: огромный дефицит игроков порождает подобные ситуации. Которые не так и редки в нашем хоккее. Приходится слышать о группировках, с которыми тренерам еще
Если Захаркин был так мил, то какого черта на второй сезон с ним «Салават» так лихорадило? Не он же на льду решения принимал. Не он «привозил». Не ругался, и расслабились? И как это характеризует игроков?
Вестерлунд — один из умнейших тренеров мира, начавший тренировать за 11 лет до появления Арзамасцева. Вечный студент хоккея, в том смысле, что не перестает его изучать. С кем он только ни работал. И умудрился взять бронзу на Олимпиаде в Сочи, располагая еле живой командой, чьей главной звездой был 43-летний Теему Селянне.
Он далеко не
Он может надоесть всем своей обороной, но таков уж он, и на нее он уже наложит атаку, которую тоже умеет строить. На его выверенные позиционки, когда команда его слушает,
Критика Арзамасцева имеет право на жизнь. Но очень странно выглядит. Потому что виноваты во всем тренер, генменджер и легионеры. Хотя именно иностранцы и тащат на себе «Салават». И орать на них при этом не надо.
|Салават Юлаев
|
0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
|Ак Барс
|Эркка Вестерлунд
|Зинэтула Билялетдинов
|Бен Скривенс
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|17:44
|Бен Скривенс
|Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков)
|18:10
|2-й период
|23:31
|Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов)
|25:15
|Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов)
|37:06
|3-й период
|Владимир Ткачев (С. Галиев)
|51:34
|Ярослав Косов (В. Ткачев)
|57:28
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)