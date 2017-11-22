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02:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вайсфельд — хитрый человек»: скандал в «Салавате» — кто прав?

Игрок уфимского клуба Захар Арзамасцев раскритиковал генменеджера и тренера команды.

В интернете появилось видео, на котором защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев объясняется перед болельщиками за неудачные результаты.

— Что от нас требуют, то мы и делаем. Игры нет, — отметил Арзамасцев. — У нас голова вся забита обороной, об атаке мы не думаем. Тренер сам не может понять, что мы привыкли играть в атакующий хоккей. Тренер говорит, чтобы мы играли в обороне.

Иностранные тренеры все время под себя хотят подстроить. Захаркин пришел, говорит: «Ты можешь это — давай делай». А они хотят сделать, чтобы все игроки одинаково играли.

Есть генеральный менеджер, Вайсфельд, вот спросите у него. Он хитрый человек. Он сидит там. Ему дали шанс, он привез тренеров, сейчас он до последнего их отстаивает. Потому что если их уберут — его тоже уберут.

— Тренера не снимаем! — со смехом поприветствовал меня Леонид Вайсфельд, у которого эта фраза в последние несколько недель заменяет «добрый день». Видео с участием Арзамасцева он видел, но говорить на эту тему не желает. Мол, что тут комментировать, «Ак Барсу» влетели по полной, все на эмоциях, вот и говорят, не думая, что в современном мире видеокамеры на каждом шагу. Ничего, в общем, такого.

В чем-то можно согласиться. С другой стороны, публичная критика собственных тренера и генменеджера, пусть даже в разговоре с болельщиками — огромная редкость в нашем хоккее. Да и не только в нашем.

Хотя претензии, конечно, удивляют. Что значит «сильно мягкий»? Не орет? А разве должен? Обязанность тренера — доносить до игроков установки. Обязанность игроков — их выполнять. Можно сколько угодно прикрываться особенностями менталитета, но если вы профессионалы, получаете за свою работу серьезные деньги, а ваши дальнейшие заработки зависят от текущих выступлений, то дело ваше предельно простое: выполнять все от и до, а желательно делать даже больше.

Одна проблема: огромный дефицит игроков порождает подобные ситуации. Которые не так и редки в нашем хоккее. Приходится слышать о группировках, с которыми тренерам еще как-то совладать надо. А все из-за того, что кадров нет. Заменить даже откровенно плохо играющего статусного россиянина зачастую не представляется возможным.

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Если Захаркин был так мил, то какого черта на второй сезон с ним «Салават» так лихорадило? Не он же на льду решения принимал. Не он «привозил». Не ругался, и расслабились? И как это характеризует игроков?

Вестерлунд — один из умнейших тренеров мира, начавший тренировать за 11 лет до появления Арзамасцева. Вечный студент хоккея, в том смысле, что не перестает его изучать. С кем он только ни работал. И умудрился взять бронзу на Олимпиаде в Сочи, располагая еле живой командой, чьей главной звездой был 43-летний Теему Селянне.

Он далеко не тренер-романтик. Но он здорово разбирается в игроках и идеально определяет им роли. Совсем не стрижет всех под одну гребенку. Вспомните хотя бы «Йокерит» и хоккеистов, которых он в нем открыл. Просто если игрок, у которого якобы сильная сторона — обыгрыш, обыгрывает в одном случае из трех, то это трудно называть сильной стороной.

Он может надоесть всем своей обороной, но таков уж он, и на нее он уже наложит атаку, которую тоже умеет строить. На его выверенные позиционки, когда команда его слушает, любо-дорого смотреть.

Критика Арзамасцева имеет право на жизнь. Но очень странно выглядит. Потому что виноваты во всем тренер, генменджер и легионеры. Хотя именно иностранцы и тащат на себе «Салават». И орать на них при этом не надо.

Салават Юлаев 0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
Ак Барс
22.11.2017, 17:00 Зрители: 8070 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Бен Скривенс Эмиль Гарипов
1-й период
17:44 Бен Скривенс
Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков) 18:10
2-й период
23:31
Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов) 25:15
Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов) 37:06
3-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев) 51:34
Ярослав Косов (В. Ткачев) 57:28
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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