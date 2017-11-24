Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Сочи» хочет вернуть Зията Пайгина
Российский клуб готов бороться за своего бывшего защитника, возвращающегося из НХЛ.
Российский клуб готов бороться за своего бывшего защитника, возвращающегося из НХЛ.
Один из самых ярких молодых российских хоккеистов последних лет — Зият Пайгин на прошлой неделе расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойерз». 22-летний защитник возвращается в Россию, где у него заключен контракт с казанским «Ак Барсом». При этом интерес к нему проявляет и «Сочи» — клуб, в котором серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года провел свой лучший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
По информации «Известий», при условии расторжения договора между игроком и «Ак Барсом» южане готовы вступить в переговоры с Зиятом Пайгиным.
— Виды на возвращение Пайгина у нас есть. Мы пытались и пытаемся его вернуть, — сообщил «Известиям» генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев. — Но главным вопросом является позиция Казани. Им принадлежат права на Пайгина, у них контракт. Захотят расторгнуть — значит,
В минувшую среду, когда «Эдмонтон», выставив Зията Пайгина на драфт отказов, начал процедуру расторжения контракта, генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подтвердил, что клуб заинтересован в сотрудничестве с защитником. В этот же день «Чемпионат» сообщил, что хоккеист не связывает свое будущее с казанской командой.
— Так или иначе, всё упирается в решение «Ак Барса». Пока позицию относительно желания Пайгина уйти от них клуб не озвучил. Да и сам Пайгин пока не делал публичных заявлений на тему своего будущего, — отметил Сергей Воропаев. — У нас, конечно, интерес к этому игроку есть. Мы работаем над этим, хотим вернуть Пайгина в «Сочи». Понятно, что в данный момент Зият нам не помощник, у него уйдет время на то, чтобы набрать форму. Но ближе к
Уроженец Тольятти Зият Пайгин начал заниматься хоккеем в
В сезоне-2014/15 Зият Пайгин дебютировал в составе «Ак Барса», сыграв в регулярном чемпионате 33 матча и набрав два (1+1) очка по системе «гол+пас». В
Именно в стане южан защитник
В мае того же года хоккеист вернулся из «Сочи» в «Ак Барс» в рамках так называемой скрытой аренды — неформальных договоренностей между клубами. Весной 2016 года Зият Пайгин был вызван в сборную России на подготовительные матчи к чемпионату мира в Москве, но в окончательную заявку на турнир не попал.
В сезоне-2016/17 он сыграл в составе «Ак Барса» всего 17 матчей, половину сезона проведя в «Барсе». Весной 2017 года игрок отказался подписывать длительное соглашение с казанцами и отправился за океан, заключив пробный контракт с
Однако в нынешнем сезоне россиянин не сыграл ни одного матча в НХЛ, будучи вновь отправленным в