«Сочи» хочет вернуть Зията Пайгина

Один из самых ярких молодых российских хоккеистов последних лет — Зият Пайгин на прошлой неделе расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойерз». 22-летний защитник возвращается в Россию, где у него заключен контракт с казанским «Ак Барсом». При этом интерес к нему проявляет и «Сочи» — клуб, в котором серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года провел свой лучший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По информации «Известий», при условии расторжения договора между игроком и «Ак Барсом» южане готовы вступить в переговоры с Зиятом Пайгиным.

— Виды на возвращение Пайгина у нас есть. Мы пытались и пытаемся его вернуть, — сообщил «Известиям» генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев. — Но главным вопросом является позиция Казани. Им принадлежат права на Пайгина, у них контракт. Захотят расторгнуть — значит, что-то будет возможно с нашей стороны. Не захотят — мы ничего не сделаем.

В минувшую среду, когда «Эдмонтон», выставив Зията Пайгина на драфт отказов, начал процедуру расторжения контракта, генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подтвердил, что клуб заинтересован в сотрудничестве с защитником. В этот же день «Чемпионат» сообщил, что хоккеист не связывает свое будущее с казанской командой.

— Так или иначе, всё упирается в решение «Ак Барса». Пока позицию относительно желания Пайгина уйти от них клуб не озвучил. Да и сам Пайгин пока не делал публичных заявлений на тему своего будущего, — отметил Сергей Воропаев. — У нас, конечно, интерес к этому игроку есть. Мы работаем над этим, хотим вернуть Пайгина в «Сочи». Понятно, что в данный момент Зият нам не помощник, у него уйдет время на то, чтобы набрать форму. Но ближе к плей-офф он может нам очень здорово пригодиться.

Уроженец Тольятти Зият Пайгин начал заниматься хоккеем в детско-юношеской школе «Дизель» в Пензе. С 2008 года он находился в системе «Ак Барса» — после выпуска из местной СДЮШ он выступал за молодежные команды казанцев «Ирбис» и «Барс». Последняя в 2014 году перешла в Высшую хоккейную лигу — второй по значимости турнир после КХЛ.

В сезоне-2014/15 Зият Пайгин дебютировал в составе «Ак Барса», сыграв в регулярном чемпионате 33 матча и набрав два (1+1) очка по системе «гол+пас». В плей-офф, где подопечные Зинэтулы Билялетдинова в 2015 году дошли до финала, защитник провел всего два матча. В следующем сезоне он лишь восемь раз вышел на лед в составе казанского клуба, а в октябре был обменян в ХК «Сочи».

Именно в стане южан защитник по-настоящему раскрылся на уровне КХЛ. Он провел 37 матчей в регулярном чемпионате-2015/16 и набрал 27 (9+18) очков. При его активном участии испытывавший финансовые трудности «Сочи» под руководством Вячеслава Буцаева не просто вышел в плей-офф, но и оказался на четвертом месте в Западной конференции, получив преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. Зият Пайгин участвовал во всех четырех матчах проигранной серии с московским «Динамо» (0:4).

В мае того же года хоккеист вернулся из «Сочи» в «Ак Барс» в рамках так называемой скрытой аренды — неформальных договоренностей между клубами. Весной 2016 года Зият Пайгин был вызван в сборную России на подготовительные матчи к чемпионату мира в Москве, но в окончательную заявку на турнир не попал.

В сезоне-2016/17 он сыграл в составе «Ак Барса» всего 17 матчей, половину сезона проведя в «Барсе». Весной 2017 года игрок отказался подписывать длительное соглашение с казанцами и отправился за океан, заключив пробный контракт с фарм-клубом «Эдмонтона» «Бейкерсфильд». 10 апреля хоккеист оформил двухлетний договор с «Эдмонтоном Ойерз», который в 2015 году выбрал его на драфте под общим 209-м номером.