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23 ноября, источник: ТАСС

Александр Медведев: Приход Патрика Торесена будет усилением для СКА

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение нападающего Патрика Торесена в санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА является бесспорным усилением команды. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров санкт-петербургского клуба, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Источник: ИТАР-ТАСС

СКА объявил о переходе норвежского нападающего в четверг. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона. Форвард уже выступал за СКА с 2011 по 2015 год, выиграв с клубом Кубок Гагарина в 2015 году. Последней командой игрока был норвежский «Сторхамар», в 22 матчах за который он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач).

«Он был ключевым игроком чемпионского состава. Блестящий центрфорвард, в очень хорошей форме, который является бесспорным усилением команды. К тому же у нас есть место в составе», — сказал Медведев.

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