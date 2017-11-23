Александр Медведев: Приход Патрика Торесена будет усилением для СКА
МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение нападающего Патрика Торесена в
МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение нападающего Патрика Торесена в
СКА объявил о переходе норвежского нападающего в четверг. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона. Форвард уже выступал за СКА с 2011 по 2015 год, выиграв с клубом Кубок Гагарина в 2015 году. Последней командой игрока был норвежский «Сторхамар», в 22 матчах за который он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач).
«Он был ключевым игроком чемпионского состава. Блестящий центрфорвард, в очень хорошей форме, который является бесспорным усилением команды. К тому же у нас есть место в составе», — сказал Медведев.