СКА объявил о подписании контракта с Патриком Торесеном
ТАСС, 23 ноября.
ТАСС, 23 ноября.
Контракт с 34-летним норвежским форвардом будет действовать до окончания сезона-2017/18. Выступать в составе СКА Торесен сможет с 1 декабря.
Торесен выступал за СКА в 2011−15 гг., став с клубом обладателем Кубка Гагарина. Ранее он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» с которым завоевал свой первый Кубок Гагарина. В КХЛ провел 390 матчей и набрал в них 365 очков (144 шайбы + 221 передача). За СКА Торесен сыграл в 244 матчах и отметился 210 (83+127) очками.
Также он выступал за «Эдмонтон», «Филадельфию» (оба — Национальная хоккейная лига), «Лугано» (Швейцария), «Юргорден» (Швеция). В 2017 году Торесен играл за норвежский «Сторхамар».