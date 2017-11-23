СКА объявил о подписании контракта с Патриком Торесеном

Контракт с 34-летним норвежским форвардом будет действовать до окончания сезона-2017/18. Выступать в составе СКА Торесен сможет с 1 декабря.

Торесен выступал за СКА в 2011−15 гг., став с клубом обладателем Кубка Гагарина. Ранее он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» с которым завоевал свой первый Кубок Гагарина. В КХЛ провел 390 матчей и набрал в них 365 очков (144 шайбы + 221 передача). За СКА Торесен сыграл в 244 матчах и отметился 210 (83+127) очками.