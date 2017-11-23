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23 ноября, источник: ТАСС

СКА объявил о подписании контракта с Патриком Торесеном

ТАСС, 23 ноября. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил о подписании соглашения с норвежским нападающим Патриком Торесеном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт с 34-летним норвежским форвардом будет действовать до окончания сезона-2017/18. Выступать в составе СКА Торесен сможет с 1 декабря.

Торесен выступал за СКА в 2011−15 гг., став с клубом обладателем Кубка Гагарина. Ранее он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» с которым завоевал свой первый Кубок Гагарина. В КХЛ провел 390 матчей и набрал в них 365 очков (144 шайбы + 221 передача). За СКА Торесен сыграл в 244 матчах и отметился 210 (83+127) очками.

Также он выступал за «Эдмонтон», «Филадельфию» (оба — Национальная хоккейная лига), «Лугано» (Швейцария), «Юргорден» (Швеция). В 2017 году Торесен играл за норвежский «Сторхамар».

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