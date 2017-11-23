Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Клоги способны «убить» ваши ноги
Умер актер Николай Годовиков
В России могут ввести налог на смерть
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо2
Югра0
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. КХЛ
24.11
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
24.11
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
24.11
Металлург Мг
Торпедо НН
Все события
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил Рунет
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
10«Зенит» разгромил «Тосно»
22:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» в пятницу подпишет с Зариповым контракт до конца сезона-2018/19

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) согласовал условия двухлетнего контракта с форвардом Данисом Зариповым, договор будет подписан в пятницу, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.

Читайте также
Глоток свежего воздуха: Зарипов помилован

Зарипов летом подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», но 25 июля КХЛ объявила, что хоккеист отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы. Хоккеист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, который во вторник санкционировал мировое соглашение между Зариповым и IIHF о сокращении дисквалификации до шести месяцев. Игрок может вернуться на лед 23 ноября.

«Утром должны подписать с ним контракт, диалог прошел. Контракт до конца сезона-2018/19, то есть срок действия — как предполагалось изначально. Понятно, что это хорошая новость и для нас, и для всех болельщиков, для всего российского хоккея и для российского спорта. Потому что сейчас идут какие-то санкции, дисквалификации, а здесь — наоборот», — сказал Якубов по телефону.

«Когда Зарипов сможет сыграть — вопрос не ко мне, а к главному тренеру. Все зависит от его физической формы. Торопиться не будем: когда тренер посчитает его готовым — тогда и сыграет. К тренировкам вместе с командой он присоединится, когда подпишем контракт и когда приедут все бумаги», — добавил Якубов.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
КХЛ приняла к сведению просьбу федерации хоккея Канады по ОИ
«Сторхамар» подтвердил переход Патрика Торесена в СКА
СМИ: Ближайший матч «Халла» определит судьбу Слуцкого
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь