«Ак Барс» в пятницу подпишет с Зариповым контракт до конца сезона-2018/19
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Зарипов летом подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», но 25 июля КХЛ объявила, что хоккеист отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года
«Утром должны подписать с ним контракт, диалог прошел. Контракт до конца сезона-2018/19, то есть срок действия — как предполагалось изначально. Понятно, что это хорошая новость и для нас, и для всех болельщиков, для всего российского хоккея и для российского спорта. Потому что сейчас идут
«Когда Зарипов сможет сыграть — вопрос не ко мне, а к главному тренеру. Все зависит от его физической формы. Торопиться не будем: когда тренер посчитает его готовым — тогда и сыграет. К тренировкам вместе с командой он присоединится, когда подпишем контракт и когда приедут все бумаги», — добавил Якубов.