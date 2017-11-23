«Ак Барс» в пятницу подпишет с Зариповым контракт до конца сезона-2018/19

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Зарипов летом подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», но 25 июля КХЛ объявила, что хоккеист отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы. Хоккеист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, который во вторник санкционировал мировое соглашение между Зариповым и IIHF о сокращении дисквалификации до шести месяцев. Игрок может вернуться на лед 23 ноября.

«Утром должны подписать с ним контракт, диалог прошел. Контракт до конца сезона-2018/19, то есть срок действия — как предполагалось изначально. Понятно, что это хорошая новость и для нас, и для всех болельщиков, для всего российского хоккея и для российского спорта. Потому что сейчас идут какие-то санкции, дисквалификации, а здесь — наоборот», — сказал Якубов по телефону.