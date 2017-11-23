КХЛ приняла к сведению просьбу федераций Канады, Чехии, Швеции и Финляндии по ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря должен объявить о решении по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что лига готова принять соответствующие меры в случае санкций МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на Игры-2018. Так, КХЛ может не отпустить игроков из других стран для участия в Олимпиаде.