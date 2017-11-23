Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо2
Югра0
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. КХЛ
24.11
Куньлунь
Локомотив
Все события
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил Рунет
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
21:57 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ приняла к сведению просьбу федераций Канады, Чехии, Швеции и Финляндии по ОИ

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига приняла к сведению письмо от федераций Канады, Чехии, Швеции и Финляндии с просьбой отпустить игроков на Олимпийские игры-2018 в Корею, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря должен объявить о решении по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что лига готова принять соответствующие меры в случае санкций МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на Игры-2018. Так, КХЛ может не отпустить игроков из других стран для участия в Олимпиаде.

«КХЛ подтверждает получение письма, подписанного представителями хоккейных федераций Канады, Чехии, Швеции и Финляндии. В нём содержится просьба отпустить игроков-граждан этих стран, выступающих в клубах лиги и участвующих в Олимпийских играх-2018, в распоряжение национальных команд сразу после заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ перед олимпийской паузой. КХЛ приняла к сведению данную просьбу», — заявили в пресс-службе КХЛ в ответ на запрос агентства «Р-Спорт».

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
41-летний Овечкин и Кучеров. Кто из звёзд доиграет до ОИ-2026?
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы с «Вардаром»
СМИ: Ближайший матч «Халла» определит судьбу Слуцкого
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь