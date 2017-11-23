Кирилл Капризов: Головин — из соседней деревни, хотя футбол у нас не самый сильный

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА МЕНЯ НЕ ИСПОРТИТ. Я ДОМА СИЖУ

— Знаете, главное опасение по поводу вашему переходу из «Салавата Юлаева» в ЦСКА было традиционное — Москва вас может испортить.

— Я тоже слышал такое. Когда ты приезжаешь сюда с другим клубом, то действительно есть какое-то чувство, типа, ого, в столицу приехал. Но когда живешь в столице, то все иначе. Например, я вообще чаще всего дома сижу и никуда не выхожу.

— Вообще никуда?

— Нет, на Красную площадь съездил, но в Мавзолее не был. Могу куда-то поужинать сходить, так как сам готовить не умею, а девушки у меня нет. Но нет такого, что я постоянно куда-то хожу, где-то бываю. Чаще всего иду домой, может быть, немного поиграю в приставку, но больше стараюсь отдыхать.

— Вы же квартиру долго не могли снять.

— Цены тут кошмарные. Я еще когда из Новокузнецка в Уфу переезжал, то поразился разнице цен, а в Москве вообще что-то запредельное. Так бы и остался в отеле, но подвернулся очень неплохой вариант.

— Один из игроков «Салавата Юлаева» снял люкс в отеле на год, так как не мог найти квартиру. Говорит, как только узнают, что хоккеист, то цены взлетают, а качество ужасное.

— Я в Уфе в идеальном месте жил. Отличная квартира, через дорогу от стадиона. И качество нормальное. Может быть, когда я приехал, то меня никто не знал, так что цену не поднимали.

— А где в Москве живете?

— На Ходынском поле. Там у нас половина команды. В конце концов, не скучно. Меня Никита Нестеров все в гости зовет. А вот партнеру по звену Сергею Шумакову сейчас не до гостей — семья, но мы иногда с ним ездим обедать. Да и просто погулять можно — там неплохой парк.

— Удивите меня ресторанами, где вы бываете?

— А что тут удивлять? Идем в торговый центр рядом со стадионом, а там есть рестораны. Особенно в Москве не поездишь нигде. Пробки. Да и потом, ну зачем тратить время на поездки, если у нас такой календарь?

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КРУТАЯ МАШИНА — НЕ МОЯ ТЕМА

— Хоккеистам календарь не нравится.

— А мне очень нравится. Постоянно игры идут, минимум тренировок. Заниматься просто так, конечно, интересно, но все равно лучше проводить больше матчей.

— Что в ЦСКА оказалось такого, чего не было в Уфе?

— Наоборот, в ЦСКА на стадионе нет такого чак-чака, как на стадионе в «Салавате Юлаеве». Я его очень любил, его действительно не хватает. А по организации вообще никакой разницы.

— Тех, кто не попадал в состав армейцев в прошлом сезоне, называли спецназом. Вы когда пропускаете матчи, испытываете проблемы?

— Нет, а почему спецназ?

— Они бегали на тренировке в бронежилетах.

— Жилеты у нас были на предсезонке, но, кажется, один раз. Сейчас же в ЦСКА такого нет. По крайней мере, я ни разу не видел. Тут много того, чего нет, о чем меня предупреждали. Например, говорили, что сборы в Финляндии будут такими, что невозможно их перенести. Я даже опасался немного, но потом все оказалось не так страшно, я себя прекрасно чувствовал.

— Вы же там колеса переворачивали на тренировках.

— Было, но колесо было не таким большим, как вы можете представить.

— Заметил еще, что вы сидите в раздевалке не на самом почетном месте.

— Да, оно отдельно от всех. Я расскажу, что там было. Сначала я сидел в общем ряду, затем появились опытные хоккеисты — меня посадили в нынешний сектор. И, знаете, мне так понравилось, что я больше не хотел оттуда уходить. Когда Вячеслав Основин покинул команду, мне предложили перебраться на другое место, но я отказался. Реально комфортно. Минус только один.

— Какой?

— Там рядом мусорка, все стараются попасть в нее издалека, но часто промахиваются. Приходится на подборе играть, помогать убирать.

— Вы еще, наверное, и шайбы собираете?

— Обязательно. Но ведь так положено. Иногда я, правда, доверяю это Никите Макееву (19-летний защитник ЦСКА. — Прим. «СЭ»), если мне надо быстрей с тренировки уйти. Но это бывает крайне редко, так как я чаще всего на занятии задерживаюсь.

— Сейчас вы стали получать большую зарплату.

— Что мешает открыть эти зарплаты, чтобы не гадали люди?

— Боятся, что увидят, сколько получают те, у кого статистика плохая.

— Может быть. Но сейчас мне все равно нельзя называть сумму. Но меня удивляло, что писали в начале сезона про мою зарплату. Это вообще не соответствовало действительности. Такие суммы называли! Смешно.

— Вы на что деньги тратите?

— Да я даже не знаю. Я особенно не заморачиваюсь по поводу денег.

— Машину крутую купили?

— Она хорошая, но это не моя тема. Очень неприятно, как у нас обращают внимание на автомобили. Мы с Нестеровым разговаривали на эту тему. Он рассказывал, что в Америке вообще не парятся, у кого какой транспорт. У нас же обязательно надо иметь крутой автомобиль. Но опять же — это все не про меня. Я не слежу за новинками, не изучаю журналы. Купил и купил. Мы дом строим в деревне.

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АРЕНА В НОВОКУЗНЕЦКЕ — САМАЯ ЛЮБИМАЯ В СТРАНЕ

— Хороший дом?

— Там отец больше занимается. Но хотим действительно нормальный дом. Может площадку хоккейную рядом поставить, чтобы играли там.

— Вы сейчас формально живете в Новокузнецке?

— Да, но в деревне Кузедеево у нас остался дом, вот там и строимся. Я бы и сейчас домой летал, но как-то не получается. У нас недавно было два выходных, но я так подумал, что из-за дня с небольшим нет смысла приезжать. Хотя, может быть, в следующий раз полечу. Скучаю я по тем местам.

— Сейчас в бизнес-классе полетите.

— Платить нереальные деньги за четыре часа полета? Зачем мне это? Да и потом, когда летишь в Новокузнецк, то много свободных мест. Можешь один в ряду лететь — тогда у тебя сразу три места. Лег, поспал.

— Какой дом у вас был в Кузедеево? Животных держали?

— Лично мы — нет. Но там знаете как — у нас с другим домом общий двор. И там постоянно куры и поросята ходили, у соседей корова была, мы у них молоко брали. Но у меня уже мало знакомых в деревне. В смысле, я со всеми здороваюсь, все меня помнят, я многих тоже.

А так — я же с малых лет в Новокузнецк на хоккей ездил. Каждое утро почти час туда, а обратно вечером. Сначала снимали квартиру в Ильинке — это окраина Новокузнецка, затем переехали ближе к стадиону.

— Какой же страшный стадион в Новокузнецке!

— Мне очень нравится. Я там все знаю, для меня это идеальное место. Да и его же все равно перестраивают. Раздевалка и игровая зона там отличная, гостевая — тоже хороша. Это моя любимая арена в стране.

— Может быть, в Москву полностью переедете?

— Это уж вряд ли. Я бы брата сюда перевез, но он пока не может. С ним хоть не скучно бы было. Конечно, иногда хочется побыть одному, но мы бы этот вопрос решили. Папа приезжает, а мама вот никак выбраться не может. Я хочу, чтобы они приехали.

— А где ваша мама работает?

— Учителем физкультуры. У нее очень непростая работа. Очень.

— Представляю себе. Дети сейчас слишком современные.

— Она еще и в школе работает, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Я как-то к ней заходил на работу. Понял, что у нее профессия — никому не позавидуешь. Говорю ей, хватит работать, можно отдыхать. Не хочет.

— Ответьте на главный вопрос, почему вы не в «Миннесоте» (Капризов задрафтован «Уайлд» в 2015 году. — Прим. «СЭ»)? Не подписывали бы новый контракт с ЦСКА до 2020-го, уехали бы следующей весной.

— Да знаете, у них как-то и интереса особого ко мне не было. Я в каком раунде выбран? В пятом? Думаю, что они про меня сразу и забыли, как выбрали. Только когда меня на чемпионат мира взяли, то зашевелились, с агентом стали разговаривать. Но мы же видели, как «Торонто» обхаживало Никиту Зайцева. Такого и близко со мной не было.

— Подарки не передали?

— Передали, в конце концов. Я же в НХЛ все равно попытаюсь поехать. Только не сейчас, чуть позже. Надо сначала все-таки тут поиграть, почувствовать уверенность. Не всегда же даже в КХЛ получается показывать хорошую игру.

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АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН — ИЗ СОСЕДНЕЙ ДЕРЕВНИ

— Вы переживали, что не могли забить четыре матча подряд.

— А в «Салавате Юлаеве» у меня первые десять игр без очков были. Очень неприятно. Не знаю, как кому, но меня это беспокоит.

— И потому вы перед матчем с «Сочи» пришли на тренировку, хотя она была по желанию?

— Да многие пришли в итоге. Но и из-за этого тоже. Надо же как-то менять ситуацию. Меня беспокоит, если я не набираю очки. Хорошо, что команда выигрывает — это позволяет вообще не впасть в уныние.

— Как вам «Камеди клаб»?

— Передачу с моим участием показали недавно, а ходили-то мы туда летом, до начала сезона. Мне очень понравилось. Но это съемки, а мы два часа сидели, вообще с места не двигались. Весело было.

— И смешно.

— Да это меня Ваня Телегин подтолкнул на общение с Павлом Волей. А там без шансов. Они все равно скажут смешней. У меня ладошки вспотели от волнения.

— ЦСКА раньше вообще считали самым светским клубом.

— А что у нас светского? Ну, Иван женат на Пелагее, но на этом это все. Он, кстати, нам всегда может билет на что-то достать, предлагает — молодец. Приглашал на «Голос», но у меня что-то сорвалось, и я не пошел. Но нет такого, что мы постоянно пропадаем в каких-то красивых местах.

— Вы как-то сказали, что не потратите сотни тысяч на шампанское. Сейчас, когда у вас зарплата выросла, на цены не смотрите.

— Да что вы! У меня вообще с алкоголем сложные отношения. Я если крепкий напиток попробую, то сразу краснею, видок-то еще тот. Да мне особо это и не нравится.

— В деревне не пить — подозрительно.

— Так я же все время на тренировках, в хоккее. Хотя дома самогон был. Мягкий такой на вкус, но все равно это не мое.

— Если мама учительница, то оценки постоянно хорошие требовали?

— У меня всегда оценки неплохие были. До восьмого класса вообще троек не было. Потом, конечно, времени стало не хватать. Но я всегда внимательно относился к русскому языку и математике.

— А английский?

— Райан Стоа помог. В том смысле, что раньше на уроках мне было неинтересно, а потом стал с ним общаться и понял, что у меня серьезный провал. Стал внимательней учителя слушать. Хотя иностранный язык все равно не на высоком уровне. Какие-то легкие темы с нашими иностранцами могу поддержать, но не больше.

— Нельзя в НХЛ ехать без языка.

— Ребята говорят, что если в команде нет русских, то через два месяца все равно начинаешь говорить и понимать. Но лучше уже с подготовкой ехать, вы правы.

— Вы же дружите с Александром Головиным из ЦСКА.

— С ним больше мой брат общается, а мы тут виделись однажды, поговорили. Головин из соседней деревни. Раньше всегда смотрели, что он вытворяет на поле. Лучшим был. Я вот что заметил. Раньше в Кузедеево на дне молодежи постоянно какие-то спортивные мероприятия были. У нас довольно спортивное местечко. Все время футбол, хоккей. У нас даже свой морж был.

— Это как?

— Да один любитель спорта. Мы как-то едем с отцом, зима, стужа. Смотрим возле реки свет. А это он купается, потом выходит спокойно, словно на дворе лето, и дальше пошел бегать. У нас спортивная деревня была. Сейчас это все куда-то пропало.

— Головин вам дает билеты на ЦСКА?

— Мы по приглашениям только один раз с отцом ходили. Обычно я сам покупаю билет. Просить кого-то… По себе знаю, что это не очень удобно. Вместо того, чтобы думать об игре, начинаешь билетами заниматься. Я же могу ходить.

— И как футбол?