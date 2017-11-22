Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Пережогина на два матча
ТАСС, 23 ноября.
ТАСС, 23 ноября.
Также спортсмен должен заплатить денежный штраф.
Матч «Йокерит» — «Авангард» прошел 22 ноября и завершился победой финской команды со счетом 3:0. На 55-й минуте Пережогин получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца игры за толчок соперника клюшкой и нарушение дисциплины.
В 24 встречах сезона-2017/18 Пережогин забросил четыре шайбы и сделал четыре передачи.
|Юкка Ялонен
|Андрей Скабелка
|Райан Запольски
|Доминик Фурх 01:38 (О. Шилин 01:38)
|1-й период
|00:19
|Петер Регин (Н. Андерсен, Н. Йенсен)
|01:38
|Антти Пильстрем (М. Анттила)
|08:47
|Петер Регин
|16:27
|Томи Мяки
|2-й период
|30:23
|Олли Палола (П. Виртанен, П. Йормакка)
|3-й период
|Михаил Фисенко
|44:00
|Александр Пережогин
|54:18
|Александр Пережогин
|54:18
|4
|Штрафное время
|27
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)