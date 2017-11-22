КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Пережогина на два матча

ТАСС, 23 ноября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего омского «Авангарда» Александра Пережогина на два матча за толчок соперника клюшкой в матче регулярного чемпионата с хельсинкским «Йокеритом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.