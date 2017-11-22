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20:15 (мск), источник: ТАСС

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Пережогина на два матча

ТАСС, 23 ноября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего омского «Авангарда» Александра Пережогина на два матча за толчок соперника клюшкой в матче регулярного чемпионата с хельсинкским «Йокеритом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

Также спортсмен должен заплатить денежный штраф.

Матч «Йокерит» — «Авангард» прошел 22 ноября и завершился победой финской команды со счетом 3:0. На 55-й минуте Пережогин получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца игры за толчок соперника клюшкой и нарушение дисциплины.

В 24 встречах сезона-2017/18 Пережогин забросил четыре шайбы и сделал четыре передачи.

Йокерит 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
Авангард
22.11.2017, 19:30 Зрители: 10405 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Андрей Скабелка
Вратари
Райан Запольски Доминик Фурх 01:38 (О. Шилин 01:38)
1-й период
00:19 Петер Регин (Н. Андерсен, Н. Йенсен)
01:38 Антти Пильстрем (М. Анттила)
08:47 Петер Регин
16:27 Томи Мяки
2-й период
30:23 Олли Палола (П. Виртанен, П. Йормакка)
3-й период
Михаил Фисенко 44:00
Александр Пережогин 54:18
Александр Пережогин 54:18
Статистика
4 Штрафное время 27
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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