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18:52 (мск), источник: ТАСС

CAS утвердил решение IIHF о сокращении срока дисквалификации Зарипова

ТАСС, 23 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) ратифицировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о сокращении срока дисквалификации российского форварда Даниса Зарипова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее IIHF сократила срок дисквалификации Зарипова с двух лет до полугода, с 23 ноября 36-летний хоккеист имеет право возобновить выступления.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова до 22 мая 2019 года в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. IIHF запретила ему выступать на территории стран, являющихся членами организации. Исключение составляла лишь Северная Америка, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификации игроков.

Российский хоккеист подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз, предоставленных Зариповым и его адвокатами, IIHF заключила, что он не принимал запрещенные вещества преднамеренно.

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