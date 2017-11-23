CAS утвердил решение IIHF о сокращении срока дисквалификации Зарипова

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее IIHF сократила срок дисквалификации Зарипова с двух лет до полугода, с 23 ноября 36-летний хоккеист имеет право возобновить выступления.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова до 22 мая 2019 года в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. IIHF запретила ему выступать на территории стран, являющихся членами организации. Исключение составляла лишь Северная Америка, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификации игроков.