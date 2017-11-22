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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Вайсфельд извинился перед болельщиками «Салавата» после поражения в «зеленом дерби»

Юлаевцы проиграли со счетом 0−5.

Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд сегодня, 23 ноября, прокомментировал вчерашний матч с татарской командой и принес свои извинения.

— Хочу от лица команды извиниться перед болельщиками. Конечно, это просто непозволительный результат, тем более, дома, тем более, все так готовились. В общем-то, здесь нет оправданий такому результату. Будем разбираться, будем работать, — обратился к болельщика Вайсфельд.

Напомним вчера, 22 ноября, на башкирском льду прошла первая официальная игра зеленого дерби. Юлаевцы уступили «Ак Барсу» — под занавес казанцы забили пятый гол. Матч закончился со счетом 0:5.

Салават Юлаев 0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
Ак Барс
22.11.2017, 17:00 Зрители: 8070 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Бен Скривенс Эмиль Гарипов
1-й период
17:44 Бен Скривенс
Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков) 18:10
2-й период
23:31
Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов) 25:15
Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов) 37:06
3-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев) 51:34
Ярослав Косов (В. Ткачев) 57:28
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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