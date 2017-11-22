Вайсфельд извинился перед болельщиками «Салавата» после поражения в «зеленом дерби»

В свой день рождения двухлетка с удовольствием задует свечки и попрыгает под музыку, но быстро утомится от впечатлений и едва ли поймет смысл праздника. Поэтому устраивать грандиозную вечеринку особого смысла нет. Другое дело – подарок. Малыш обрадуется даже небольшим знакам внимания типа пластилина, шариков или мыльных пузырей, да вещи посерьезнее тоже будут кстати. О них и поговорим.