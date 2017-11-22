Вайсфельд извинился перед болельщиками «Салавата» после поражения в «зеленом дерби»

Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд сегодня, 23 ноября, прокомментировал вчерашний матч с татарской командой и принес свои извинения.
— Хочу от лица команды извиниться перед болельщиками. Конечно, это просто непозволительный результат, тем более, дома, тем более, все так готовились. В общем-то, здесь нет оправданий такому результату. Будем разбираться, будем работать, — обратился к болельщика Вайсфельд.
Напомним вчера, 22 ноября, на башкирском льду прошла первая официальная игра зеленого дерби. Юлаевцы уступили «Ак Барсу» — под занавес казанцы забили пятый гол. Матч закончился со счетом 0:5.