Тренер «Металлурга» назвал причины поражения в матче с «Нефтехимиком»
Игра завершилась со счётом 5:2 не в пользу магнитогорцев.
Игра завершилась со счётом 5:2 не в пользу магнитогорцев.
Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов назвал причины обидного поражения в матче с «Нефтехимиком» 22 ноября, запись послематчевой
«До 47 минуты матча меня вполне устраивала игра моей команды. Но, потеря концентрации и индивидуальные ошибки привели к третьему голу, и потом было тяжело отыграться. Но, хочу отдать должное ребятам. Они все выложились, играли с большой самоотдачей, желанием. Будем анализировать свои ошибки и улучшать игру», — отметил наставник магнитогорцев.
Виктор Козлов также прокомментировал ситуацию с удалением Яна Коваржа на 49-й минуте игры.
«За что наказали Коваржа — это у судей надо спросить. Они подъезжали, объяснили, но они приняли такое решение. Но опять же мое такое мнение, когда такая игра кость в кость, можно было просто подъехать и объяснить Яну, что, может быть, он в
Отметим, что игра в Нижнекамске 22 ноября завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда. При этом «Металлург» вёл в начале встречи — первую шайбу Денис Казионов забросил на 32-й секунде матча. Магнитогорцы в течение всей игры превосходили соперника по количеству бросков в створ и выигранных вбрасываний, однако в третьем периоде пропустили три гола, последний — в пустые ворота.