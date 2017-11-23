Тренер «Металлурга» назвал причины поражения в матче с «Нефтехимиком»

«До 47 минуты матча меня вполне устраивала игра моей команды. Но, потеря концентрации и индивидуальные ошибки привели к третьему голу, и потом было тяжело отыграться. Но, хочу отдать должное ребятам. Они все выложились, играли с большой самоотдачей, желанием. Будем анализировать свои ошибки и улучшать игру», — отметил наставник магнитогорцев.

«За что наказали Коваржа — это у судей надо спросить. Они подъезжали, объяснили, но они приняли такое решение. Но опять же мое такое мнение, когда такая игра кость в кость, можно было просто подъехать и объяснить Яну, что, может быть, он в чем-то не прав. Но так жестко лишать нашего лидера и сажать на 10 минут в очень важный для нашей команды момент. Но, опять же, правила есть правила и они принимают решения», — отметил он.