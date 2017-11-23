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08:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тренер «Металлурга» назвал причины поражения в матче с «Нефтехимиком»

Игра завершилась со счётом 5:2 не в пользу магнитогорцев.

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов назвал причины обидного поражения в матче с «Нефтехимиком» 22 ноября, запись послематчевой пресс-конференции размещена в официальной группе нижнекамского клуба.

«До 47 минуты матча меня вполне устраивала игра моей команды. Но, потеря концентрации и индивидуальные ошибки привели к третьему голу, и потом было тяжело отыграться. Но, хочу отдать должное ребятам. Они все выложились, играли с большой самоотдачей, желанием. Будем анализировать свои ошибки и улучшать игру», — отметил наставник магнитогорцев.

Виктор Козлов также прокомментировал ситуацию с удалением Яна Коваржа на 49-й минуте игры.

«За что наказали Коваржа — это у судей надо спросить. Они подъезжали, объяснили, но они приняли такое решение. Но опять же мое такое мнение, когда такая игра кость в кость, можно было просто подъехать и объяснить Яну, что, может быть, он в чем-то не прав. Но так жестко лишать нашего лидера и сажать на 10 минут в очень важный для нашей команды момент. Но, опять же, правила есть правила и они принимают решения», — отметил он.

Отметим, что игра в Нижнекамске 22 ноября завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда. При этом «Металлург» вёл в начале встречи — первую шайбу Денис Казионов забросил на 32-й секунде матча. Магнитогорцы в течение всей игры превосходили соперника по количеству бросков в створ и выигранных вбрасываний, однако в третьем периоде пропустили три гола, последний — в пустые ворота.

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