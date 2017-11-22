Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
«Йокерит» прервал 4-матчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Игра, прошедшая в среду в Хельсинки, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Петер Регин (1-я минута), Антти Пильстрём (2) и Олли Палола (31).
Голкипер «Йокерита» Райан Заполски отразил 18 бросков и провел свой восьмой «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.
Хельсинский клуб впервые в КХЛ победил «Авангард» на своем льду.
В следующем матче 24 ноября «Йокерит» примет владивостокский «Адмирал», а «Авангард», прервавший серию из четырех побед, на выезде сыграет с минским «Динамо».
|Юкка Ялонен
|Андрей Скабелка
|Райан Запольски
|Доминик Фурх 01:38 (О. Шилин 01:38)
|1-й период
|00:19
|Петер Регин (Н. Андерсен, Н. Йенсен)
|01:38
|Антти Пильстрем (М. Анттила)
|08:47
|Петер Регин
|16:27
|Томи Мяки
|2-й период
|30:23
|Олли Палола (П. Виртанен, П. Йормакка)
|3-й период
|Михаил Фисенко
|44:00
|Александр Пережогин
|54:18
|Александр Пережогин
|54:18
|4
|Штрафное время
|27
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)