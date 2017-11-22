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22 ноября, источник: Р-Спорт

«Йокерит» прервал 4-матчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты хельсинкского «Йокерита» обыграли омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Хельсинки, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Петер Регин (1-я минута), Антти Пильстрём (2) и Олли Палола (31).

Голкипер «Йокерита» Райан Заполски отразил 18 бросков и провел свой восьмой «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.

Хельсинский клуб впервые в КХЛ победил «Авангард» на своем льду.

В следующем матче 24 ноября «Йокерит» примет владивостокский «Адмирал», а «Авангард», прервавший серию из четырех побед, на выезде сыграет с минским «Динамо».

Йокерит 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
Авангард
22.11.2017, 19:30 Зрители: 10405 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Андрей Скабелка
Вратари
Райан Запольски Доминик Фурх 01:38 (О. Шилин 01:38)
1-й период
00:19 Петер Регин (Н. Андерсен, Н. Йенсен)
01:38 Антти Пильстрем (М. Анттила)
08:47 Петер Регин
16:27 Томи Мяки
2-й период
30:23 Олли Палола (П. Виртанен, П. Йормакка)
3-й период
Михаил Фисенко 44:00
Александр Пережогин 54:18
Александр Пережогин 54:18
Статистика
4 Штрафное время 27
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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