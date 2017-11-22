Светлаков намерен сделать хет-трик в следующем матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад, что удалось оформить дубль, помог команде, но хотел забросить еще. В следующем матче намерен сделать хет- трик. Мы сегодня не расслаблялись, понимая, что соперник не бросит играть. Старались не обращать внимания на счет и играть в свой хоккей», — сказал Светлаков.

21-летний нападающий отметил, что вызов в олимпийскую сборную России помогает ему находиться в тонусе. «Поездка в олимпийскую сборную и плотный график матчей, скорее, помогают мне, чем мешают. Постоянно нахожусь в тонусе, чувствую игровой ритм, сил много», — отметил Светлаков.

ЦСКА с 72 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сочи» — восьмое (50).