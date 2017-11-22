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22 ноября, источник: ТАСС

Светлаков намерен сделать хет-трик в следующем матче КХЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи», в следующей встрече намерен забросить три шайбы в ворота соперника. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад, что удалось оформить дубль, помог команде, но хотел забросить еще. В следующем матче намерен сделать хет- трик. Мы сегодня не расслаблялись, понимая, что соперник не бросит играть. Старались не обращать внимания на счет и играть в свой хоккей», — сказал Светлаков.

21-летний нападающий отметил, что вызов в олимпийскую сборную России помогает ему находиться в тонусе. «Поездка в олимпийскую сборную и плотный график матчей, скорее, помогают мне, чем мешают. Постоянно нахожусь в тонусе, чувствую игровой ритм, сил много», — отметил Светлаков.

ЦСКА с 72 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сочи» — восьмое (50).

В следующем матче армейцы сыграют дома с владивостокским «Адмиралом» 26 ноября, «Сочи» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 24 ноября.

ЦСКА 6:3
(3:1, 2:1, 1:1)
Сочи
22.11.2017, 19:30 Зрители: 2750 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Зубов
Вратари
Ларс Юханссон 11:37 (Л. Юханссон 11:48) Константин Барулин 11:48 (Д. Шикин 11:48)
1-й период
01:57 Андрей Светлаков (М. Пашнин, А. Кузьменко)
Артем Чмыхов 09:19
09:50 Андрей Светлаков (К. Окулов, А. Марченко)
11:48 Александр Попов (К. Петров, М. Шалунов)
Вадим Хлопотов (П. Падакин, Э. О`Делл) 13:35
2-й период
Вадим Хомицкий 21:16
22:29 Максим Шалунов (С. Шумаков, И. Ожиганов)
Вадим Хомицкий 23:07
Вадим Хомицкий 29:28
Адам Полашек 30:41
31:10 Алексей Марченко (К. Окулов)
35:18
37:52 Павел Карнаухов
37:52 8982
Артем Чмыхов 37:52
Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл) 39:18
3-й период
Алексей Цветков (Н. Щитов) 55:23
58:18 Никита Макеев (8982, Р. Любимов)
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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