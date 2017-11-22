Главный тренер ЦСКА остался доволен реализацией моментов в игре против «Сочи»

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард армейцев Никита Попугаев провел на площадке 13 минут 35 секунд, за которые отметился одной результативной передачей.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за интересный матч. Что касается игры хоккеистов ЦСКА, то в целом ребята молодцы. Доволен реализацией голевых моментов, отмечу дебют Никиты Попугаева. Готовимся к следующей игре», — сказал Никитин.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов отметил, что ошибки в первом периоде стали ключевым фактором итогового результата. «Не все хоккеисты были готовы к началу матча. В первом периоде допустили несколько ошибок, которые стали залогом итогового результата. Во втором и третьем периоде выровняли игру, но на большее, к сожалению, нас не хватило», — отметил Зубов.