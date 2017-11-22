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23:02 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ЦСКА остался доволен реализацией моментов в игре против «Сочи»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин остался доволен реализацией голевых моментов в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард армейцев Никита Попугаев провел на площадке 13 минут 35 секунд, за которые отметился одной результативной передачей.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за интересный матч. Что касается игры хоккеистов ЦСКА, то в целом ребята молодцы. Доволен реализацией голевых моментов, отмечу дебют Никиты Попугаева. Готовимся к следующей игре», — сказал Никитин.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов отметил, что ошибки в первом периоде стали ключевым фактором итогового результата. «Не все хоккеисты были готовы к началу матча. В первом периоде допустили несколько ошибок, которые стали залогом итогового результата. Во втором и третьем периоде выровняли игру, но на большее, к сожалению, нас не хватило», — отметил Зубов.

В следующем матче армейцы сыграют дома с владивостокским «Адмиралом» 26 ноября, «Сочи» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 24 ноября.

ЦСКА 6:3
(3:1, 2:1, 1:1)
Сочи
22.11.2017, 19:30 Зрители: 2750 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Зубов
Вратари
Ларс Юханссон 11:37 (Л. Юханссон 11:48) Константин Барулин 11:48 (Д. Шикин 11:48)
1-й период
01:57 Андрей Светлаков (М. Пашнин, А. Кузьменко)
Артем Чмыхов 09:19
09:50 Андрей Светлаков (К. Окулов, А. Марченко)
11:48 Александр Попов (К. Петров, М. Шалунов)
Вадим Хлопотов (П. Падакин, Э. О`Делл) 13:35
2-й период
Вадим Хомицкий 21:16
22:29 Максим Шалунов (С. Шумаков, И. Ожиганов)
Вадим Хомицкий 23:07
Вадим Хомицкий 29:28
Адам Полашек 30:41
31:10 Алексей Марченко (К. Окулов)
35:18
37:52 Павел Карнаухов
37:52 8982
Артем Чмыхов 37:52
Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл) 39:18
3-й период
Алексей Цветков (Н. Щитов) 55:23
58:18 Никита Макеев (8982, Р. Любимов)
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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