Спектакль для министра: как ЦСКА победил «Сочи»

«Сочи» — удивительная команда, чередующая победы с поражениями. Она была жестко бита в Уфе — 3:11, но через два дня разгромила в Казани «Ак Барс» — 5:0. «Леопарды» могут похвастать победами в Санкт-Петербурге и Хельсинки. Именно сочинцы прервали триумфальную серию СКА, пусть и овертайме. Но чем объяснить домашнюю теннисную баранку (0:6) от «Авангарда»?

С этого сезона южан возглавляет Сергей Зубов, выпускник армейской хоккейной школы. Скаут сборной России Сергей Федотов считает его сильнейшим нашим защитником в НХЛ всех времен. Правда, Виктор Тихонов называл юного Зубова Тип Топ. За невысокую скорость. Однако доверял место в составе чемпионского ЦСКА, да и в сборную СНГ на Олимпиаду-92 в Альбервиле пригласил, откуда Сергей вернулся с золотой медалью.

У Зубова на ЦСКА зуб. После фиаско его СКА в плей-офф-2016. Тогда невские армейцы в финале конференции потерпели поражения во всех четырех матчах серии. Следующий сезон тренер пропустил, отклонив предложение «Авангарда». А потом возглавил сочинцев, не спасовав перед строительством новой команды, задержками зарплаты и прочими трудностями.

Московские армейцы стали для «леопардов» еще до Зубова не рядовыми соперниками. Первыми в плей-офф. В 2015-м красно-синие взяли серию без шума и пыли. Проводя широкомасштабную ротацию состава. Целыми блоками — по 6−7 человек.

Вот и теперь Игорь Никитин дал отдохнуть пятерке сборников — Сергею Андронову, Ивану Телегину, Валерию Ничушкину, Богдану Киселевичу, Никите Нестерову. При этом показал давненько не появлявшегося в составе Константина Окулова. А также вернувшегося из Канады защитника молодежной сборной Никиту Макеева. Но это еще не все. На лед впервые в форме ЦСКА вышел 19-летний форвард-гренадер Никита Попугаев, сын известного советского нападающего Андрея Попугаева. Этот парень ростом 197 сантиметров вернулся из Западной юниорской лиги Канады и выбрал ларионовский восьмой номер. А ведь год назад Никита заверял, что возвращаться в систему ЦСКА не собирается. Потому что пробиться в состав красно-синих шансов нет.

Оказывается есть. Как есть шанс пробиться в молодежную сборную на чемпионат мира. Дело за малым — подобающим образом играть. Чтобы обратить на себя внимание Валерия Брагина.

Конечно, вызывает досаду ситуация, когда пересекаются интересы болельщиков. Параллельно хоккейному матчу на Ленинградке проводился футбольный поединок Лиги чемпионов на Песках (это совсем близко). Конечно, такое совмещение — удар по посещаемости команды Никитина. Но министр спорта Павел Колобков выбрал шайбу. Он занял место в правительственной ложе вместе с главой Налоговой инспекции РФ Михаилом Мишустиным, влиятельным членом Наблюдательного совета хоккейного клуба.

На глазах VIP-персон армейцы показали товар лицом. Сыграли вдохновенно, ярко, результативно. Особенно Андрей Светлаков, оформивший дубль. Сочинцы тоже старались, но их подкосили быстро пропущенные шайбы и вал удалений. Особенно «преуспел» в этом неистовый капитан гостей Вадим Хомицкий, начинавший большую карьеру в ХК ЦСКА Тихонова. Забыв, что бригады меньшинства «леопардов» в арьергарде лиги.

Соперники презентовали не только изысканные комбинации и голы, но и драку. Бывший армеец Артем Чмыхов, находящийся у южан в скрытой аренде, без тени сомнений скинул перчатки и вступил в рукопашную со своими недавним партнером Павлом Карнауховым.

Заступившись за одноклубника Алексея Цветкова, которого грубо бросили на борт. Почти одновременно Попугаев неумышленно ткнул клюшкой в лицо финскому защитнику-новичку гостей Юрки Йокипакке и тоже присел в штрафной бокс. А Хомицкий после своих «подвигов» присел до конца игры на скамейку запасных.

Удивил проворством и резервный в этом матче вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Не согласился с ролью без слов или «кушать подано». Он ловко засосал в ловушку внезамно вылетевшую на лавку коварную шайбу. Зрители не жалели ладоней, аплодируя кандидату в сборную России.

Наконец, открыл личный голевой счет в КХЛ молодой Макеев, а передачу ему сделал Попугаев. Защитник забрал шайбу на память, а форвард должен оставить на ней автограф.