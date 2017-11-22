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22:41 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Сочи», одержав восьмую победу в последних девяти матчах КХЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У хозяев отличились Андрей Светлаков (2-я и 10-я минуты), Александр Попов (12), Максим Шалунов (23), Алексей Марченко (32) и Никита Макеев (59). В составе гостей голы забили Вадим Хлопотов (14), Шон Коллинз (40) и Алексей Цветков (56). Армейцы одержали восьмую победу в девяти последних матчах.

ЦСКА с 72 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сочи» — восьмой (50).

В следующем матче армейцы сыграют дома с владивостокским «Адмиралом» 26 ноября, «Сочи» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 24 ноября.

В других матчах дня «Нефтехимик» победил магнитогорский «Металлург» (5:2), финский «Йокерит» выиграл у омского «Авангарда» (3:0).

ЦСКА 6:3
(3:1, 2:1, 1:1)
Сочи
22.11.2017, 19:30 Зрители: 2750 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Зубов
Вратари
Ларс Юханссон 11:37 (Л. Юханссон 11:48) Константин Барулин 11:48 (Д. Шикин 11:48)
1-й период
01:57 Андрей Светлаков (М. Пашнин, А. Кузьменко)
Артем Чмыхов 09:19
09:50 Андрей Светлаков (К. Окулов, А. Марченко)
11:48 Александр Попов (К. Петров, М. Шалунов)
Вадим Хлопотов (П. Падакин, Э. О`Делл) 13:35
2-й период
Вадим Хомицкий 21:16
22:29 Максим Шалунов (С. Шумаков, И. Ожиганов)
Вадим Хомицкий 23:07
Вадим Хомицкий 29:28
Адам Полашек 30:41
31:10 Алексей Марченко (К. Окулов)
35:18
37:52 Павел Карнаухов
37:52 8982
Артем Чмыхов 37:52
Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл) 39:18
3-й период
Алексей Цветков (Н. Щитов) 55:23
58:18 Никита Макеев (8982, Р. Любимов)
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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