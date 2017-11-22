ЦСКА обыграл «Сочи», одержав восьмую победу в последних девяти матчах КХЛ
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил «Сочи» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев отличились Андрей Светлаков (2-я и 10-я минуты), Александр Попов (12), Максим Шалунов (23), Алексей Марченко (32) и Никита Макеев (59). В составе гостей голы забили Вадим Хлопотов (14), Шон Коллинз (40) и Алексей Цветков (56). Армейцы одержали восьмую победу в девяти последних матчах.
ЦСКА с 72 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сочи» — восьмой (50).
В следующем матче армейцы сыграют дома с владивостокским «Адмиралом» 26 ноября, «Сочи» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 24 ноября.
В других матчах дня «Нефтехимик» победил магнитогорский «Металлург» (5:2), финский «Йокерит» выиграл у омского «Авангарда» (3:0).
|Игорь Никитин
|Сергей Зубов
|Ларс Юханссон 11:37 (Л. Юханссон 11:48)
|Константин Барулин 11:48 (Д. Шикин 11:48)
|1-й период
|01:57
|Андрей Светлаков (М. Пашнин, А. Кузьменко)
|Артем Чмыхов
|09:19
|09:50
|Андрей Светлаков (К. Окулов, А. Марченко)
|11:48
|Александр Попов (К. Петров, М. Шалунов)
|Вадим Хлопотов (П. Падакин, Э. О`Делл)
|13:35
|2-й период
|Вадим Хомицкий
|21:16
|22:29
|Максим Шалунов (С. Шумаков, И. Ожиганов)
|Вадим Хомицкий
|23:07
|Вадим Хомицкий
|29:28
|Адам Полашек
|30:41
|31:10
|Алексей Марченко (К. Окулов)
|35:18
|37:52
|Павел Карнаухов
|37:52
|8982
|Артем Чмыхов
|37:52
|Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл)
|39:18
|3-й период
|Алексей Цветков (Н. Щитов)
|55:23
|58:18
|Никита Макеев (8982, Р. Любимов)
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|1
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)