Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
«Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Жига Еглич (6-я минута), Дмитрий Огурцов (9), Эмиль Галимов (47), Андрей Нестрашил (55) и Дэн Секстон (60). У гостей шайбы забросили Денис Казионов (1) и Антон Шенфельд (35).
В следующем матче сезона «Нефтехимик» 24 ноября примет «Сочи», а «Металлург» в Магнитогорске встретится с нижегородским «Торпедо».
|Нефтехимик
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5:2
(2:1, 0:1, 3:0)
|Металлург Мг
|Андрей Назаров
|Виктор Козлов
|Илья Ежов
|Илья Самсонов 58:23 (И. Самсонов 59:29)
|1-й период
|Денис Казионов
|00:32
|05:00
|Жига Еглич (Д. Огурцов)
|08:23
|Дмитрий Огурцов (П. Куликов, А. Брынцев)
|Евгений Бирюков
|10:52
|11:48
|Дэн Секстон
|12:48
|Александр Брынцев
|Оскар Осала
|19:27
|2-й период
|31:11
|Дмитрий Огурцов
|Антон Шенфельд (М. Эллисон, А. Чибисов)
|34:13
|3-й период
|46:36
|Эмиль Галимов (Р. Ганзл, Д. Огурцов)
|Ян Коварж
|49:26
|54:56
|Андрей Нестрашил (Э. Галимов, Д. Секстон)
|59:29
|п.в.
|Дэн Секстон (Э. Галимов)
|6
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)