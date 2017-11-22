«Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Клоги способны «убить» ваши ноги
Дочь Синди Кроуфорд выглядит копией своей мамы (фото)
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит3
Авангард0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА6
Сочи3
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик5
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
23.11
Баффало Сэйбрз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл Предаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев0
Ак Барс5
Хоккей. НХЛ
23.11
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23.11
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь6
Барыс4
Хоккей. НХЛ
23.11
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Локомотив1
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Акинфеев прервал антирекордную серию в основной стадии ЛЧ
«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
22:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Жига Еглич (6-я минута), Дмитрий Огурцов (9), Эмиль Галимов (47), Андрей Нестрашил (55) и Дэн Секстон (60). У гостей шайбы забросили Денис Казионов (1) и Антон Шенфельд (35).

В следующем матче сезона «Нефтехимик» 24 ноября примет «Сочи», а «Металлург» в Магнитогорске встретится с нижегородским «Торпедо».

Нефтехимик 5:2
(2:1, 0:1, 3:0)
Металлург Мг
22.11.2017, 19:00 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Виктор Козлов
Вратари
Илья Ежов Илья Самсонов 58:23 (И. Самсонов 59:29)
1-й период
Денис Казионов 00:32
05:00 Жига Еглич (Д. Огурцов)
08:23 Дмитрий Огурцов (П. Куликов, А. Брынцев)
Евгений Бирюков 10:52
11:48 Дэн Секстон
12:48 Александр Брынцев
Оскар Осала 19:27
2-й период
31:11 Дмитрий Огурцов
Антон Шенфельд (М. Эллисон, А. Чибисов) 34:13
3-й период
46:36 Эмиль Галимов (Р. Ганзл, Д. Огурцов)
Ян Коварж 49:26
54:56 Андрей Нестрашил (Э. Галимов, Д. Секстон)
59:29 п.в. Дэн Секстон (Э. Галимов)
Статистика
6 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Россию лишили еще одного золота Сочи
СМИ: Дзюба покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
Акинфеев прервал антирекордную серию в основной стадии ЛЧ
«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ибрагимович — в заявке «МЮ», Сухи — в «старте» «Базеля»
ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах КХЛ
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь