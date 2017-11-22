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21:16 (мск), источник: Sports.kz

Форвард «Барыса» дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв пропустит ближайший матч своей команды.

В матче «Сибирь» — «Барыс», который состоялся 22 ноября 2017 года, нападающий астанинцев Константин Пушкарёв получил большой штраф (5 мин) за драку. В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке в сезоне, на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Этот большой штраф стал для Пушкарёва третьим в сезоне.

Сибирь 6:4
(3:2, 0:2, 3:0)
Барыс
22.11.2017, 15:30 Зрители: 6702 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Павел Зубов Евгений Корешков
Вратари
Алексей Красиков 34:41 (А. Салак 34:41) Хенрик Карлссон
1-й период
00:42 Степан Санников (Й. Энлунд)
02:06 Андрей Сигарев (А. Бергстрем, П. Закриссон)
07:54 Йонас Энлунд
Талгат Жайлауов (П. Акользин, К. Пушкарев) 09:43
Антон Сагадеев (Р. Савченко, П. Акользин) 15:43
19:12 Андрей Ермаков
2-й период
28:00 Сергей Коньков
Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей) 28:47
33:10 Сергей Коньков
Линден Вей (К. Даллмэн, Н. Доус) 34:41
3-й период
Владимир Маркелов 42:02
43:59 Максим Игнатович (Й. Энлунд, Кон. Алексеев)
Владимир Маркелов 52:51
54:38 Максим Игнатович (Й. Энлунд, С. Санников)
Роман Савченко 55:46
56:06 Патрик Закриссон (В. Наумов)
58:39 Максим Игнатович
Константин Пушкарев 58:39
Статистика
11 Штрафное время 11
3 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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