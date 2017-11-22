Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Форвард «Барыса» дисквалифицирован на один матч
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв пропустит ближайший матч своей команды.
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв пропустит ближайший матч своей команды.
В матче «Сибирь» — «Барыс», который состоялся 22 ноября 2017 года, нападающий астанинцев Константин Пушкарёв получил большой штраф (5 мин) за драку. В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке в сезоне, на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Этот большой штраф стал для Пушкарёва третьим в сезоне.
|Павел Зубов
|Евгений Корешков
|Алексей Красиков 34:41 (А. Салак 34:41)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:42
|Степан Санников (Й. Энлунд)
|02:06
|Андрей Сигарев (А. Бергстрем, П. Закриссон)
|07:54
|Йонас Энлунд
|Талгат Жайлауов (П. Акользин, К. Пушкарев)
|09:43
|Антон Сагадеев (Р. Савченко, П. Акользин)
|15:43
|19:12
|Андрей Ермаков
|2-й период
|28:00
|Сергей Коньков
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
|28:47
|33:10
|Сергей Коньков
|Линден Вей (К. Даллмэн, Н. Доус)
|34:41
|3-й период
|Владимир Маркелов
|42:02
|43:59
|Максим Игнатович (Й. Энлунд, Кон. Алексеев)
|Владимир Маркелов
|52:51
|54:38
|Максим Игнатович (Й. Энлунд, С. Санников)
|Роман Савченко
|55:46
|56:06
|Патрик Закриссон (В. Наумов)
|58:39
|Максим Игнатович
|Константин Пушкарев
|58:39
|11
|Штрафное время
|11
|3
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)