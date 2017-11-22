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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прощай, Вестерлунд? «Салавату» пора увольнять финского тренера

В самом важном матче регулярки уфимцы вчистую проиграли «Ак Барсу» (0:5).

Источник: Спорт-Экспресс

Если и после такого матча финскому тренеру Эркке Вестерлунду не выпишут билет до Хельсинки в одну сторону, то можно будет усомниться в адекватности руководства уфимского клуба. Никогда за последние годы «Салават» не выглядел настолько беспомощно и безнадежно. «Ак Барс» до этой среды в Уфе в основное время не побеждал на протяжении восьми лет! Разгром должен восприниматься в Башкирии болезненней вдвойне. Любой младенец перед игрой поднимал ее значимость для «Салавата Юлаева» и его главного тренера. И в такой ситуации хозяева опозорились дальше некуда.

«Лучшее дерби КХЛ» — эта вывеска с претензией. Пусть формулировка не совсем верная. Дерби означает игру между командами из одного города, максимум — региона. Однако по своим интриге, драматизму и значению сейчас переплюнет в нашей лиге любое другое противостояние, претендующее на исключительность. Матчи между «Салаватом» и «Ак Барсом» редко получаются проходными и не запоминающимися. Эта игра стала очевидным тому подтверждением.

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Лишившиеся из-за травм нескольких ведущих игроков казанцы дали отдохнуть еще и ветерану Александру Свитову. Однако это не помешало гостям разобраться с соперником с такой легкостью, словно речь шла не о ставшем легендарном «зеленом дерби», а обычной двухсторонней игре с участием юниоров. Волноваться поклонники «Ак Барса» могли разве что в первом периоде. Да и то недолго. Победа уфимцам была нужнее, они старались задавить соперника стартовым натиском. Первоначальное игровое преимущество оказалось иллюзией, ускользнувшей очень быстро. Казанцы спокойно отбивались и дождались своего шанса, великолепно реализованным Владимиром Ткачевым. Если и эта игра не убедила, что этот центрфорвард является одной из главных звезд КХЛ, то медицина тут бессильна. Уфимцам о таком лидере — самое главное, что своем, остается только мечтать. Своих воспитанников у них нет, а далеко уехать на иностранцах, как показывает день сегодняшний, почти невозможно.

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После того, как был открыт счет, матч развивался исключительно под контролем «Ак Барса». Потенциал у команды колоссальный. Фаворит «Востока» номер один как минимум. А ведь еще и амнистированный Данис Зарипов на подходе. Новость о том, что он может играть и в ближайшее время заключит контракт с командой, наверняка взбодрили его будущих партнеров.

В уфимском клубе пришла пора решительных мер. Вплоть до замены в руководстве. Кресло под генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом должно качаться как в бурю. Обменом или расторжением уже не обойтись. Сильно ли команде помогло отчисление капитана команды Дениса Куляша? Он в «Автомобилисте» сейчас хорош, а его бывшие партнеры в «Салавате» в его отсутствие привозят еще больше. Вестерлунд — специалист классный, но не для этого состава и не для этих условий. Растолкать команду и завести ее лидеров у него совершенно не получается. Прогресса в игре нет и близко. Ладно бы, если не было из кого выбирать, но с какой стати давать массу шансов иностранному тренеру при наличии российских специалистов хорошего уровня на рынке: Юрзинов-младший, Кудашов, Воробьев, Буцаев, Разин. Даже Игорь Захаркин, с которым расстались минувшей весной, кажется в разы более подходящей кандидатурой, чем финский ветеран. Дальше ждать не имеет смысла.

Салават Юлаев 0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
Ак Барс
22.11.2017, 17:00 Зрители: 8070 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Бен Скривенс Эмиль Гарипов
1-й период
17:44 Бен Скривенс
Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков) 18:10
2-й период
23:31
Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов) 25:15
Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов) 37:06
3-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев) 51:34
Ярослав Косов (В. Ткачев) 57:28
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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