Прощай, Вестерлунд? «Салавату» пора увольнять финского тренера
В самом важном матче регулярки уфимцы вчистую проиграли «Ак Барсу» (0:5).
В самом важном матче регулярки уфимцы вчистую проиграли «Ак Барсу» (0:5).
Если и после такого матча финскому тренеру Эркке Вестерлунду не выпишут билет до Хельсинки в одну сторону, то можно будет усомниться в адекватности руководства уфимского клуба. Никогда за последние годы «Салават» не выглядел настолько беспомощно и безнадежно. «Ак Барс» до этой среды в Уфе в основное время не побеждал на протяжении восьми лет! Разгром должен восприниматься в Башкирии болезненней вдвойне. Любой младенец перед игрой поднимал ее значимость для «Салавата Юлаева» и его главного тренера. И в такой ситуации хозяева опозорились дальше некуда.
«Лучшее дерби КХЛ» — эта вывеска с претензией. Пусть формулировка не совсем верная. Дерби означает игру между командами из одного города, максимум — региона. Однако по своим интриге, драматизму и значению сейчас переплюнет в нашей лиге любое другое противостояние, претендующее на исключительность. Матчи между «Салаватом» и «Ак Барсом» редко получаются проходными и не запоминающимися. Эта игра стала очевидным тому подтверждением.
Лишившиеся
После того, как был открыт счет, матч развивался исключительно под контролем «Ак Барса». Потенциал у команды колоссальный. Фаворит «Востока» номер один как минимум. А ведь еще и амнистированный Данис Зарипов на подходе. Новость о том, что он может играть и в ближайшее время заключит контракт с командой, наверняка взбодрили его будущих партнеров.
В уфимском клубе пришла пора решительных мер. Вплоть до замены в руководстве. Кресло под генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом должно качаться как в бурю. Обменом или расторжением уже не обойтись. Сильно ли команде помогло отчисление капитана команды Дениса Куляша? Он в «Автомобилисте» сейчас хорош, а его бывшие партнеры в «Салавате» в его отсутствие привозят еще больше. Вестерлунд — специалист классный, но не для этого состава и не для этих условий. Растолкать команду и завести ее лидеров у него совершенно не получается. Прогресса в игре нет и близко. Ладно бы, если не было из кого выбирать, но с какой стати давать массу шансов иностранному тренеру при наличии российских специалистов хорошего уровня на рынке:
|Салават Юлаев
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0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
|Ак Барс
|Эркка Вестерлунд
|Зинэтула Билялетдинов
|Бен Скривенс
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|17:44
|Бен Скривенс
|Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков)
|18:10
|2-й период
|23:31
|Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов)
|25:15
|Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов)
|37:06
|3-й период
|Владимир Ткачев (С. Галиев)
|51:34
|Ярослав Косов (В. Ткачев)
|57:28
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)