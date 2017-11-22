Прощай, Вестерлунд? «Салавату» пора увольнять финского тренера

Источник: Спорт-Экспресс

Если и после такого матча финскому тренеру Эркке Вестерлунду не выпишут билет до Хельсинки в одну сторону, то можно будет усомниться в адекватности руководства уфимского клуба. Никогда за последние годы «Салават» не выглядел настолько беспомощно и безнадежно. «Ак Барс» до этой среды в Уфе в основное время не побеждал на протяжении восьми лет! Разгром должен восприниматься в Башкирии болезненней вдвойне. Любой младенец перед игрой поднимал ее значимость для «Салавата Юлаева» и его главного тренера. И в такой ситуации хозяева опозорились дальше некуда.

«Лучшее дерби КХЛ» — эта вывеска с претензией. Пусть формулировка не совсем верная. Дерби означает игру между командами из одного города, максимум — региона. Однако по своим интриге, драматизму и значению сейчас переплюнет в нашей лиге любое другое противостояние, претендующее на исключительность. Матчи между «Салаватом» и «Ак Барсом» редко получаются проходными и не запоминающимися. Эта игра стала очевидным тому подтверждением.

Лишившиеся из-за травм нескольких ведущих игроков казанцы дали отдохнуть еще и ветерану Александру Свитову. Однако это не помешало гостям разобраться с соперником с такой легкостью, словно речь шла не о ставшем легендарном «зеленом дерби», а обычной двухсторонней игре с участием юниоров. Волноваться поклонники «Ак Барса» могли разве что в первом периоде. Да и то недолго. Победа уфимцам была нужнее, они старались задавить соперника стартовым натиском. Первоначальное игровое преимущество оказалось иллюзией, ускользнувшей очень быстро. Казанцы спокойно отбивались и дождались своего шанса, великолепно реализованным Владимиром Ткачевым. Если и эта игра не убедила, что этот центрфорвард является одной из главных звезд КХЛ, то медицина тут бессильна. Уфимцам о таком лидере — самое главное, что своем, остается только мечтать. Своих воспитанников у них нет, а далеко уехать на иностранцах, как показывает день сегодняшний, почти невозможно.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a2ded8a4a4e428a178fce63d32ea9610_hd/q476493/4cf899d970da0974a7bd855d547b2605/4667045930?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как был открыт счет, матч развивался исключительно под контролем «Ак Барса». Потенциал у команды колоссальный. Фаворит «Востока» номер один как минимум. А ведь еще и амнистированный Данис Зарипов на подходе. Новость о том, что он может играть и в ближайшее время заключит контракт с командой, наверняка взбодрили его будущих партнеров.